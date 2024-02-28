Сухум. 28 февраля 2024. Абхазия-Информ. Сухум и Казань подписали план совместных мероприятий на 2024 год. Документ подписан 26 февраля в рамках реализации соглашения о побратимстве между городами Сухум и Казань. План разработан совместно представителями обеих сторон и включает в себя более сорока мероприятий в области культуры, искусства, спорта, молодежной политики, образования, экологии, международного сотрудничества, сообщается на сайте мэрии Казани.

Среди наиболее значимых событий, организатором которых выступает Казань, нужно отметить Международное мультиспортивное мероприятие «Спортивные игры стран БРИКС», народный праздник «Сабантуй», круглый стол мэров в рамках Международного форума «Kazan Digital Week - 2024», Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай», Архитектурно-строительный форум «Казаныш».

На протяжении многих лет города Казань и Сухум связывают отношения теплой дружбы, сотрудничества и взаимной поддержки, осуществляется обмен делегациями, реализация совместных проектов. Прошедший год также не стал исключением. В марте 2023 года столицу Татарстана посетила делегация столицы Абхазии под руководством главы Администрации Беслана Эшба.

В мае заместитель главы Администрации Сухума Леон Кварчия и представители отдела международного сотрудничества приняли активное участие в Евразийском тренинге «Города Евразии и глобальные тренды», а также в заседании Исполнительного совета Азиатского форума мэров, прошедших в Казани. В июле состоялся ответный официальный визит казанской делегации в Сухум по случаю поздравления с Днем города. В сентябре команда юных абхазских шахматистов успешно выступила в «Товарищеском шахматном турнире между командами городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая. Казань-2023» на полях международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», организованном в столице РТ.

В декабре архитекторы Сухума посетили Казань, обменялись опытом и узнали о мировых тенденциях на Архитектурно-строительном форуме «Казаныш». В завершении 2023 года для реализации соглашения о сотрудничестве в сфере туризма в Сухуме установили информационные баннеры с приглашением жителей и гостей Абхазии посетить город Казань. В декабре 2022 года было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве в области туризма между МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани» и МУП Администрации г. Сухум «Арго-Инвест». Соглашение о побратимстве между городом Казанью (Республика Татарстан, Российская Федерация) и городом Сухум (Республика Абхазия) заключено 14 марта 2023 года.



Источник: sukhumcity.info