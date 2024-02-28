РУСДРАМ СЫГРАЕТ "ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА" В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Сухум. 28 февраля 2024. Абхазия-Информ. С 3 по 9 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге на сцене Театра "Балтийский дом" пройдёт ХХVI Международный фестиваль русских театров «Встречи в России», посвящённый 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

4 апреля Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера покажет на фестивале спектакль "Евгений Онегин" в постановке Сергея Ефремова.

Как отметил директор театра Ираклий Хинтба, "спектакль "Евгений Онегин" - это дань пушкинской легкости, глубине и иронии, это спектакль, где есть актёры и Автор, где любимые пушкинские строки звучат свежо и искренне, где постановочный лаконизм только усиливает эффект от соприкосновения с чистым пушкинским словом".

С абхазской стороны поддержку участию РУСДРАМа в фестивале оказало Министерство культуры Республики Абхазия.

Премьера спектакля "Евгений Онегин" в постановке Сергея Ефремова состоялась 26 сентября 2023 года. Спектакль идёт с неизменными аншлагами.

Об этом сообщает пресс-служба РУСДРАМа.