РУСДРАМ ГОТОВИТ ШИРОКУЮ ПРОГРАММУ СОБЫТИЙ К 95-ЛЕТИЮ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Государственный русский театр драмы, который с 2016 года носит имя Фазиля Искандера, планирует широкую программу празднования юбилея писателя, которая рассчитана на весь 2024 год. Помимо показов в Абхазии и России спектаклей, поставленных по его произведениям, предусмотрены и ряд специальных мероприятий.

5 марта в 19 часов в РУСДРАМе пройдет юбилейный вечер Фазиля Искандера при поддержке Министерства культуры Абхазии. Зрителям покажут фрагменты из спектаклей «Широколобый», «Софичка», «Кролики и удавы», «Игроки» и «Рассказ мула старого Хабуга», в исполнении труппы театра прозвучат поэтические произведения и песни, а также актуальные мысли Фазиля Искандера об искусстве и жизни.

6 марта, в день 95-летия Фазиля Искандера, в РУСДРАМе покажут знаменитый спектакль «Софичка». Спектакль режиссера Елены Одинцовой вызывает сильные эмоции и чувство сопереживания к судьбе абхазской женщины, производит впечатление психологической достоверностью актерской игры и передачей национальной культурной специфики.

В рамках больших гастролей Театра Искандера в Москве в Театре «Et Сetera» 8 апреля будет показан спектакль «Софичка», приуроченный к 95-летию писателя. Кроме того, спектакль «Софичка» уже заявлен в обширной гастрольной программе РУСДРАМа на 2024 год. Постановку по повести Фазиля Искандера увидят жители многих российских городов.

10 апреля в Москве актеры РУСДРАМа примут участие в памятном мероприятии, посвященном 95-летию Искандера, которое организует Московская абхазская диаспора. Артисты украсят вечер отрывками из спектаклей и поэтическими произведениями Искандера.

Во второй половине мая 2024 года в РУСДРАМе состоится премьера спектакля по новелле «Пастух Махаз» из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Эскиз этого спектакля по результатам зрительского голосования и оценкам театральных экспертов стал победителем в режиссерской лаборатории «Сандро», которая проводилась в Сухуме в ноябре прошлого года.

На осень 2024 года вновь запланировано проведение режиссерской лаборатории «Сандро» - ежегодного смотра лучших режиссерских и актерских сил, который превращается в настоящее театральное приключение для зрителей.