НАБОР СОТРУДНИКОВ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СУХУМ» ИМ.В.Г.АРДЗИНБА





Эксплуатация Аэропорта предполагает большое количество рабочих мест по различным направлениям и специальностям, как требующим высокой квалификации и опыта, так и без опыта работы.



Все кандидаты пройдут проверку на соответствие вакансиям. Согласно требованиям, будет предоставлена возможность получения дополнительного образования и прохождения практики, а также повышения квалификации для части должностей.



Анкета должна содержать следующую информацию о соискателе: ФИО, дата рождения, место проживания (постоянной прописки), образование, опыт работы.



Прием анкет (резюме) в Министерстве просвещения по адресу: г. Сухум, улица Званба, 9, 3 этаж, либо по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.