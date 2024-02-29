НАБОР СОТРУДНИКОВ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СУХУМ» ИМ.В.Г.АРДЗИНБА
Сухум. 29 февраля 2024. Абхазия-Информ. Министерство просвещения Республики Абхазия совместно с Министерством энергетики и транспорта предлагают желающим трудоустроиться в аэропорт им. В.Г.Ардзинба, направить заявку на проверку и первичный отбор кандидатов.
Эксплуатация Аэропорта предполагает большое количество рабочих мест по различным направлениям и специальностям, как требующим высокой квалификации и опыта, так и без опыта работы.
Все кандидаты пройдут проверку на соответствие вакансиям. Согласно требованиям, будет предоставлена возможность получения дополнительного образования и прохождения практики, а также повышения квалификации для части должностей.
Анкета должна содержать следующую информацию о соискателе: ФИО, дата рождения, место проживания (постоянной прописки), образование, опыт работы.
Прием анкет (резюме) в Министерстве просвещения по адресу: г. Сухум, улица Званба, 9, 3 этаж, либо по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
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