 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАБОР СОТРУДНИКОВ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СУХУМ» ИМ.В.Г.АРДЗИНБА

Новости Четверг, 29 февраля 2024 10:49
Оцените материал
(0 голосов)
НАБОР СОТРУДНИКОВ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СУХУМ» ИМ.В.Г.АРДЗИНБА

Сухум. 29 февраля 2024. Абхазия-Информ. Министерство просвещения Республики Абхазия совместно с Министерством энергетики и транспорта предлагают желающим трудоустроиться в аэропорт им. В.Г.Ардзинба, направить заявку на проверку и первичный отбор кандидатов.



Эксплуатация Аэропорта предполагает большое количество рабочих мест по различным направлениям и специальностям, как требующим высокой квалификации и опыта, так и без опыта работы.

Все кандидаты пройдут проверку на соответствие вакансиям. Согласно требованиям, будет предоставлена возможность получения дополнительного образования и прохождения практики, а также повышения квалификации для части должностей.

Анкета должна содержать следующую информацию о соискателе: ФИО, дата рождения, место проживания (постоянной прописки), образование, опыт работы.

 Прием анкет (резюме) в Министерстве просвещения по адресу: г. Сухум, улица Званба, 9, 3 этаж, либо по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 29 февраля 2024 11:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РУСДРАМ ГОТОВИТ ШИРОКУЮ ПРОГРАММУ СОБЫТИЙ К 95-ЛЕТИЮ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ДВУХ ПАМЯТНИКОВ Д.И.ГУЛИА В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.