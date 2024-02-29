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Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ДВУХ ПАМЯТНИКОВ Д.И.ГУЛИА В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Четверг, 29 февраля 2024 11:12
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ДВУХ ПАМЯТНИКОВ Д.И.ГУЛИА В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 29 февраля 2024. Абхазия-Информ. Объявлен конкурс  на создание двух памятников Дмитрию Иосифовичу Гулиа, сообщает Министерство культуры республики.

Один планируется установить в селе  Адзюбжа Очамчырского района, в «Аллее дружбы» парка, высаженного 21 сентября 1974 г. делегацией Союза писателей СССР к 100-летию со дня рождения Д. И. Гулиа. Ранее стоявший памятник Д. Гулиа был разрушен во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.

Второй памятник будет установлен в селе  Тамыш Очамчырского района, во дворе средней школы им. Д. И. Гулиа на месте памятника, установленного в честь 100-летнего юбилея писателя  и разрушенного во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Сроки проведения конкурсов – с 28 февраля по 16 сентября 2024 г.

Все вопросы, проектные предложения, корреспонденция, связанные с конкурсом, должны направляться в Министерство культуры Республики Абхазия.

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