ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ДВУХ ПАМЯТНИКОВ Д.И.ГУЛИА В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 29 февраля 2024. Абхазия-Информ. Объявлен конкурс на создание двух памятников Дмитрию Иосифовичу Гулиа, сообщает Министерство культуры республики.
Один планируется установить в селе Адзюбжа Очамчырского района, в «Аллее дружбы» парка, высаженного 21 сентября 1974 г. делегацией Союза писателей СССР к 100-летию со дня рождения Д. И. Гулиа. Ранее стоявший памятник Д. Гулиа был разрушен во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.
Второй памятник будет установлен в селе Тамыш Очамчырского района, во дворе средней школы им. Д. И. Гулиа на месте памятника, установленного в честь 100-летнего юбилея писателя и разрушенного во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Сроки проведения конкурсов – с 28 февраля по 16 сентября 2024 г.
Все вопросы, проектные предложения, корреспонденция, связанные с конкурсом, должны направляться в Министерство культуры Республики Абхазия.
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