ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ДВУХ ПАМЯТНИКОВ Д.И.ГУЛИА В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Один планируется установить в селе Адзюбжа Очамчырского района, в «Аллее дружбы» парка, высаженного 21 сентября 1974 г. делегацией Союза писателей СССР к 100-летию со дня рождения Д. И. Гулиа. Ранее стоявший памятник Д. Гулиа был разрушен во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.

Второй памятник будет установлен в селе Тамыш Очамчырского района, во дворе средней школы им. Д. И. Гулиа на месте памятника, установленного в честь 100-летнего юбилея писателя и разрушенного во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Сроки проведения конкурсов – с 28 февраля по 16 сентября 2024 г.

Все вопросы, проектные предложения, корреспонденция, связанные с конкурсом, должны направляться в Министерство культуры Республики Абхазия.



