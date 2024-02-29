КАБМИН АБХАЗИИ УТВЕРДИЛ РЯД ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, КАСАЮЩИХСЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ



В частности правительство утвердило ведомственную целевую программу на 2024 год «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия».

Основные задачи программы: Отбор и направление на лечение при острых и хронических заболеваниях пациентов, нуждающихся в дообследовании, стационарном или (и) амбулаторном лечении, реабилитации за пределами Абхази или в частных медицинских учреждениях РА, при условии отсутствия возможности оказания соответствующей медицинской помощи в государственных медицинских учреждениях республики. Отбор и направление на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) пациентов, нуждающихся в данной медицинской помощи.

Кабмин утвердил ведомственную целевую программу на 2024 год «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия».

Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. В 2024 году на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медучреждений Абхазии будет направлено 190 млн руб.

Кабмин утвердил программу на 2024 год «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия».

Финансирование программы осуществляется за счет средств Республиканского бюджета в 2024 году в размере ­­­50 млн рублей.



Утверждена ведомственная целевая программа на 2024 год «Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг..».Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2024 году в размере 3,5 млн рублей.



Утверждена ведомственная целевая программа на 2024 год «Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия». Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. В 2024 году на программу выделяется 7­­­ млн рублей.



Утверждена ведомственная целевая программа на 2024 год «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики. На финансирование этой программы из средств республиканского бюджета в 2024 году выделяется 450 тыс. рублей.

Кабинет министров одобрил целевую программу на 2024 год «Оказание химиотерапевтической помощи больным со злокачественными новообразованиями». Финансирование программы осуществляется за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в размере 56 млн 700 тыс.рублей.





