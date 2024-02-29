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Абхазия Информ

ГЛАВА МЧС ЛЕВ КВИЦИНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНЗДРАВА РОССИИ

Новости Четверг, 29 февраля 2024 17:01
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ГЛАВА МЧС ЛЕВ КВИЦИНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНЗДРАВА РОССИИ

Сухум. 29 февраля 2024. Абхазия-Информ. Межведомственное сотрудничество по линии медицины катастроф обсудили в Москве министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния с представителями министерства здравоохранения  России.

В частности Квициния встретился с заместителем директора департамента международного сотрудничества Дарьей Шимановской. 

Обсуждались вопросы межведомственного сотрудничества по линии медицины катастроф.

На встрече  высказывалась взаимная заинтересованность сторон в решении вопросов оперативного реагирования и оказания экстренной помощи приезжающим в РА отдыхающим для максимальной быстрой их доставки в лечебные учреждения России. Стороны договорились интенсифицировать подготовительную работу для последующего подписания меморандума о взаимодействии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 29 февраля 2024 17:03

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