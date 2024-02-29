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Абхазия Информ

В МИД АБХАЗИИ ВЫЗВАЛИ ПРОГРАММНОГО МЕНЕДЖЕРА ПРООН (UNDP)

Новости Четверг, 29 февраля 2024 17:32
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В МИД АБХАЗИИ ВЫЗВАЛИ ПРОГРАММНОГО МЕНЕДЖЕРА ПРООН (UNDP)

Сухум. 29 февраля 2024. Абхазия-Информ. В Министерство иностранных дел Республики Абхазия был вызван программный менеджер ПРООН (UNDP) в Абхазии Вардон Ходжа для встречи с Министром иностранных дел Республики Абхазия Иналом Ардзинба.В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно деятельности ПРООН в Республике Абхазия. http://mfaapsny.org/

Министр иностранных дел Инал Ардзинба обратил внимание представителя ПРООН на публикацию на официальном сайте Агентства США по международному развитию (USAID) информации с указанием целей и задач финансирования ПРООН со стороны данной американской структуры, а именно: «деоккупация Абхазии» и «противодействие пагубному влиянию Кремля». Инал Ардзинба отметил, что такого рода публикации наносят ущерб репутации ПРООН как подразделения ООН и противоречат целям Устава ООН.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что общий объем финансирования всех проектов ПРООН в Абхазии составляет более 20 млн. долл. США. Инал Ардзинба сфокусировал внимание на конкретных фактах финансирования ПРООН абхазских информационных ресурсов, предпринимающих попытки дестабилизирующего воздействия на общественное мнение в Республике Абхазия.

МИД Абхазии ожидает от ПРООН (не позднее 7 марта 18:00):

- опровержения на официальном сайте ПРООН целей проекта, финансируемого USAID (опубликованных на официальном сайте данной американской структуры);
- публикацию информации с указанием списка абхазских информационных ресурсов, финансируемых ПРООН, целей, задач и объемов их финансирования.

В случае, если опровержение не будет опубликовано со стороны ПРООН, МИД Республики Абхазия оставляет за собой право на принятие своевременных и адекватных мер реагирования.

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