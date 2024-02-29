НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2024 ГОД ВЫДЕЛЕНО 100 МЛН.РУБ.
Сухум. 29 февраля 2024. Абхазия-Информ. Правительство утвердило ведомственную краткосрочную целевую программу Минэкономики на поддержку малого и среднего предпринимательства на 2024
Программой предусмотрены ассигнования на 100 млн рублей. «Эта программа принимается не впервые. С 2022 года ежегодно осуществляется программа поддержки малого и среднего бизнеса.
«В 2022 году были предусмотрены ассигнования в размере 50 млн рублей, меры господдержки были оказаны 40 субъектам малого предпринимательства. В 2023 году размер ассигнований составил 50 млн рублей, поддержка была оказана 60 субъектам малого и среднего бизнеса», - сказала на заседании Кабмина вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, представлявшая программу.
Государственная поддержка направляется на такие отрасли, как туризм, лёгкая пищевая промышленность, ремесленничество и народный промысел, общественное питание.
Источник: apsnypress.info
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