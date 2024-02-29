ПРЕЗИДЕНТ РА АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГАГРСКОГО РАЙОНА ЮРИЯ ХАГУШ

Сухум . 2 9 февраля 2024. Абхазия-Информ . В отчете о выполнении бюджета Гагрского района за 2023 год отмечается значительный прогресс в финансовой деятельности. Глава Гагрского района подчеркнул, что несмотря на вызовы, с которыми столкнулся район в прошедшем году, его администрация справилась с поставленными задачами.

По словам Юрия Хагуш, на начало 2023 года бюджет Гагрского района составлял по доходам 658,8 млн рублей и по расходам 772,9 млн рублей. Однако благодаря положительной динамике налоговых поступлений и усилиям по увеличению доходной части бюджета, доходы увеличились до 893 млн рублей, а расходы достигли 1 млрд 201 млн рублей (за счет переходящего остатка с 2022 (147,9 млн рублей) года и увеличенной суммы субсидии (45,4 млн рублей).

Исполнение бюджета за 2023 год также оказалось впечатляющим: при плане в 893,8 млн рублей, фактические поступления составили 1 млрд 063 млн рублей, что составило 119% (+169,9 млн рублей) от плана. Расходная часть бюджета выполнена на уровне 98,8%, с особым акцентом на капитальный ремонт и благоустройство района.

«В том числе на оплату труда направлено 386, 3 млн рублей. Здесь следует отметить, что нами в 2023 году за счет собственных средств была увеличена заработная плата на 50% отдельным категориям бюджетников, не подпадающим под софинансирование с РФ. Это коснулось 356 штатных единиц, на общую сумму 12,5 млн рублей. На 2024 год мы предусмотрели такое же увеличение дополнительно на 50%. Но это уже коснется 970 штатных единиц на общую сумму 50 млн рублей», - доложил Ю.Хагуш.

В 2023 году были успешно завершены крупные проекты, такие как капитальный ремонт детского сада в г. Гагра, асфальтирование улиц и дорог, а также ремонт здания Санитарно-эпидемиологической станции. Было также уделено внимание развитию здравоохранения и социальной сферы, с проведением капитального ремонта отделений больницы и оказанием помощи населению.

«В Гагрской ЦРБ в 2023 году провели капитальный ремонт отделения гинекологии и скорой помощи, приступили к ремонту хирургического отделения, производится замена лифта в больнице, была приобретена карета скорой помощи, где общий объем денежных средств направленных в ЦРБ составит 57 млн рублей, из которых 3,9 млн рублей это помощь наших предпринимателей, за что мы им выражаем благодарность», - отметил глава района.

В районе также в 2023 году приступили к капитальному ремонту еще одного детского сада в г. Гагра. Также начат ремонт здания бывшей грузинской школы в поселке Цандрипш, которая станет первой абхазской школой в поселке. Сметная стоимость обоих объектов порядка 350 млн рублей.

Юрий Хагуш рассказ также о том, что по двум улицам в Пицунде были проведены работы по благоустройству пешеходных зон на сумму более 14 млн рублей. «В прошлом году также начат капитальный ремонт дома культуры, где уже проведены работы по замене кровли на сумму 5,4 млн рублей и профинансировано начало дальнейших работ на 9 млн рублей. Общая сметная стоимость объекта - 62 млн рублей», - рассказал глава района.

В отчете также указано, что за 2023 год на помощь пострадавшим от стихийных бедствий направлено 54,4 млн руб. «Также предпринимателями нашего района была оказана помощь на сумму 11,5 млн рублей и на ликвидацию последствий стихии около 40 млн рублей, за что мы им очень благодарны», - добавил Хагуш.

Особое внимание в прошедшем году руководство Администрации уделяло социально-уязвимым категориям граждан, в связи с чем на материальную помощь населению по обращениям граждан было направлено 21,8 млн рублей.

«К примеру, на помощь в приобретении жилья и улучшений жилищных условий направлено 8,5 млн рублей. На единовременную материальную помощь матерям и вдовам погибших в ОВНА - 3,2 млн рублей», - уточнил руководитель Гагрского района.

Особое внимание было уделено поддержке сельского хозяйства, как через программы района, так и через республиканские и федеральные инициативы.

«В 2023 году мы запустили собственную программу поддержки сельского хозяйства, 23 проекта получили одобрение и финансирование из бюджета района на сумму 11 млн рублей», - рассказал Ю.Хагуш. Также, согласно отчету главы, в районе действует и республиканская программа поддержки сельского хозяйства, в рамках которой с 2021 года было одобрено и профинансировано министерством сельского хозяйства 20 проектов на сумму свыше 7 млн рублей.

Вместе с тем, глава Гагрского района представил данные о криминогенной ситуации и ДТП за прошедший год. «За 12 месяцев 2023 года было зарегистрировано 130 преступлений против 145 прошлого года (2022 год), из которых раскрыто 117, против 125 прошлого года. Раскрываемость составила 90%, против 86.2% 2022 года. За 12 месяцев 2023 произошло 60 ДТП против 62 прошлого года, при которых погибло 13 человек, против 19 прошлого года», - отчитался Юрий Хагуш.

Несмотря на достигнутые успехи, остается ряд задач перед Администрацией района, включая улучшение платежной дисциплины населения и решение вопросов электроснабжения. «Что касается ситуации с платежами за потребленную электроэнергию по Гагрскому району за 12 месяцев 2023 года было начислено 584 млн 76 тыс. рублей, из которых оплачено 302 млн 658 тыс. рублей (51, 8%). Остается задолженность в 281 млн 417 тыс. рублей, из которых по юридическим лицам – 17, 5 млн рублей, по населению – 263,8 млн рублей», - сказал глава района.

Президент поинтересовался развитием туризма и соответствующей инфраструктуры в районе. По словам главы Гагрсокго района, за прошедший год было введено в эксплуатацию значительное количество объектов гостиничного и курортного назначения, что способствует увеличению потока туристов. «В прошлом году в эксплуатацию ввели 6 гостиниц, 3 санаторно-курортных комплекса, 3 коттеджных комплекса, 5 объектов общественного питания, 9 магазинов и 2 производственных цеха.

Получили разрешение на строительство в 2023 году: 54 гостиницы, 13 санаторно-курортных комплексов, 13 коттеджных комплексов, 6 объектов общественного питания, 32 магазина и 5 производственных цеха», - проинформировал Юрий Хагуш. По официальным данным, в Гагрском районе за 2023 год отдохнуло 287 тысяч 634 человека, что почти на 15 тыс. больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Среди прочих мероприятий, отраженных в отчете, приобретение 5 единиц спецтехники, 4х мусороуборочных машин и одного трактора направлено (31,7 млн рублей); приобретение мусорных контейнеров (10 млн рублей); благоустройство пешеходных зон по пр. Ардзинба (24,2 млн рублей); строительство спортзала в Бзыбской школе № 1 (23,9 млн рублей); устройство сквера имени С. В. Багапш в городе Гагра по ул. Абазгаа (21,4 млн рублей); капитальный ремонт кровли Бзыбской школы № 2 (13,5 млн рублей); капитальный ремонт моста через реку Жоеквара (10,3 млн рублей); на оплату задолженности МУП Водоканала за потребленную электроэнергию выделено 10 млн рублей.

По словам главы Администрации Гагрского района, все это и многое другое стало возможным во многом благодаря улучшению платежной дисциплины предпринимателей района и эффективного администрирования Гагрской налоговой инспекцией.

«План налоговых поступлений в консолидированный бюджет по Гагрскому району с учетом увеличений в 2023 году составлял 1 млрд 296 млн рублей, а фактические поступления составили 1 млрд 676 млн рублей. Исходя из этого, исполнение составило 129%», - проинформировал Президента Юрий Хагуш.

Президент, отмечая важность инвестиций, поинтересовался ходом реализации проектов в рамках Инвестпрограммы 2023-2025.

«Общий объем инвестиций на трехлетний период составляет 1 млрд 266 млн рублей. Этот фонд включает пять основных мероприятий. Однако, из общей суммы исключены расходы на освещение и ремонт республиканской трассы», - доложил Хагуш.

Одним из ключевых направлений программы является реконструкция республиканской трассы на участке Псоу-Сухум, включая работы по ремонту дороги и подпорных стен. На реализацию этого проекта выделено: 258,5 млн рублей на ремонт подпорных стен и 35 млн рублей на освещение.

В рамках инвестиционной программы, по словам главы района, также предусмотрены следующие мероприятия: реконструкция электростанции ПС-110 кВ в Алахадзы; реконструкция электростанции ПС-220 кВ в Бзыбь; строительство очистных сооружений и канализации в городе Гагра (1 этап); развитие системы водоснабжения в городе Гагра, включая создание резервуаров и проведение работ на насосных станциях; строительство канализационной насосной станции в Пицунде с устройством напорного коллектора.

«Каждое из этих мероприятий имеет назначенный бюджет и временные рамки для завершения. Например, реконструкция электростанции ПС-110 в Алахадзы получила финансирование в размере 150 млн рублей в 2023 году и дополнительные 200 млн рублей в 2024 году, общая сумма составила 350 млн рублей, а срок завершения намечен на 2026 год», - сказал Хагуш.

В Инвестпрограмму также включены работы по строительству и реконструкции водоснабжения и канализации в городе Гагра, средства на это выделены на период с 2023 по 2025 годы.

«Итоговая сумма, выделенная на реализацию программы в 2023 году, составила 969 миллионов 720 тысяч рублей, включая финансирование работ по реконструкции ПС-220 в Бзыбь и строительству очистных сооружений с канализацией», - отметил глава района.

Президент высоко оценил деятельность Администрации и констатировал, что Гагрский район успешно завершил 2023 год, продемонстрировав стабильность и рост.