ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 29 февраля 2024. Абхазия-Информ. Под председательством Александра Анкваба сегодня состоялось заседание Правительства Республики Абхазия, на котором был принят ряд решений. https://km-ra.org/

По представлению министерства финансов утверждены постановления «О направлении остатков средств республиканского бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января 2024 года» и «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом Республики Абхазия от 29 декабря 2023 года «О Республиканском бюджете на 2024 год».

Кабмин одобрил представленный министерством экономики проект постановления «Об утверждении ведомственной краткосрочной целевой Программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2024 год» в объеме 100 млн рублей, а также проект постановления «О государственном регулировании цен на алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта 10 процентов объема и выше, поставляемую на экспорт».

Решение устанавливает предельные минимальные уровни рентабельности производства данной алкогольной продукции в размере: 20% - при реализации менее 3 млн бутылок в год, 25% - при реализации 3 млн бутылок и более в год.

Постановление вступит в силу 1 апреля 2024 года.

По инициативе минздрава республики Кабинет Министров принял постановления об утверждении ведомственных целевых программ на 2024 год: «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия» в объеме 150 млн рублей; «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия» в объеме 190 млн рублей; «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью» в объеме 50 млн рублей; «Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93гг.» в объеме 3 млн 500 тыс. рублей; «Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия» в объеме 7 млн рублей; «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодёжи к службе в Вооруженных Силах Республики Абхазия» на общую сумму 450 тыс. рублей; «Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационарных государственных медицинских учреждениях» в объеме 11 млн 530 тыс. рублей; «Оказание химиотерапевтической помощи больным со злокачественными образованиями» в объеме 56 млн 700 тыс. рублей.

Правительство утвердило отчеты о реализации межведомственной целевой программы на 2023 год «Развитие демографии» и о реализации Распоряжения Кабинета Министров «Об утверждении тематического плана государственного заказа на издание художественной и иной литературы в 2023 году РУП «Абхазское государственное издательство», а также одобрило аналогичную целевую программу на 2024 год.

Премьер-министр поручил минпросвещения и РУП «Абхазское государственное издательство» в рабочем порядке согласовать дополнения в принятое Постановление Кабинета Министров «О внесении изменений в постановление КМ РА №21 от 16 марта 2021 г. «Об установлении годового государственного заказа на издание художественной и иной литературы и утверждении Положения о порядке подготовки и издания собраний сочинений, избранных произведений и литературного наследия писателей к юбилейным датам».

Правительство утвердило постановление «О внесении изменений в

Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия №117 от 6 июня 2002 года «О порядке оформления разграничения государственной​собственности и формирования Реестра собственности».

Принят ряд постановлений и по другим вопросам.