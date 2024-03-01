ГТК РА: 3 МЛРД 673,4 МЛН РУБ. СОСТАВИЛ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА 2023 ГОД

Сухум. 1 марта 2024. Абхазия-Информ. 3 млрд 673,4 млн руб. составил объем начислений таможенных платежей за 2023 год. Контрольный показатель по начислению таможенных платежей выполнен на 129%. Перевыполнение плановых показателей в абсолютном выражении составило 826,3 млн руб. Об этом сообщил первый заместитель председателя ГТК Алиас Лабахуа на заседании коллегии Таможенного комитета, посвященном итогам работы за 2023 год. https://apsnypress.info/

Плановые показатели по начислению таможенных платежей в 2023 году выполнены практически по всем видам платежей, за исключением таможенной пошлины по экспорту: таможенная пошлина от импорта товаров – 732,4 млн руб. или 124%; таможенный сбор – 523,8 млн руб. или 129%; акцизный налог – 287,1 млн руб. или 102%; сбор за выдачу акцизных марок – 26,3 млн руб. или 104%; НДС – 2 млрд 61,1млн. руб. или 138%; прочие платежи (штраф, пеня и пр.) – 15,8 млн руб. или 190%.

Плановые задания не исполнены по таможенной пошлине от экспорта товаров – 65%. Невыполнение плана связано с временным снижением экспортной ставки таможенной пошлины на лом черных металлов. В сравнении с 2022 годом объем таможенных платежей увеличился на 748,5 млн руб., а в сравнении с 2021 годом – на 940,7 млн руб.