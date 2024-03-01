Сухум. 1 марта 2024. Абхазия-Информ. 100 женщин-фермеров улучшили свои навыки молочного производства. 29 февраля в городе Гал прошло мероприятие, которое собрало 100 женщин-фермеров из разных районов Абхазии. Все они успешно завершили обучающий курс в рамках проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», реализуемого проектными офисами ФАО ООН и ООН-Женщины и были награждены сертификатами.

В течении всего прошлого года специалисты ФАО ООН и ООН-Женщины проводили обучающие тренинги по сыроварению, ветеринарии, лидерским навыкам, маркетингу и т.д. для участниц проекта из разных районов Абхазии в специально созданных Полевых школах фермеров (ПШФ). ПШФ – это обучающие платформы в формате фермер – фермеру, на которых практикуется передовой опыт в области молочного производства.

Такие тренинги как основы ведения бизнеса и производство новых видов сыров – кашкавал, брынза, халлуми, качотта, - позволили им расширить свои экономические возможности и приобрести новые полезные знания для дальнейшего развития своего малого молочного бизнеса. Кроме того, участницы получили поддержку в виде корма для крупного рогатого скота, препаратов для дегельминтизации, форм для сыра, витаминных добавок, фермента и многое другое.

Также в рамках данного проекта были организованы различные фермерские ярмарки, где местные жители могли оценить разнообразие и качество производимой молочной продукции. Наиболее активные фермеры-участницы заключили договора с местными ресторанами на поставку своих сыров.



«Благодаря этой программе я научилась изготавливать новые сорта сыра, которые пользуются большим спросом и стоят дороже, чем традиционные сыры в Абхазии. Программа также связала меня с другими женщинами-фермерами, что позволило нам создать свой нетворкинг и участвовать в сырных ярмарках, где мы можем продавать нашу продукцию и находить новых клиентов. На сегодняшний день моя ферма заметно расширилась и я заключила договор о продаже моих сыров с рестораном в Сухуме. Это позволило мне и моей семье получать постоянный доход и нам больше не нужно ходить на рынок, поскольку у нас теперь широкая сеть клиентов», - поделилась одна из участниц проекта Марина Пацация.

Достижения этих 100 женщин-фермеров служат доказательством того, что подобные инициативы могут реально и существенно способствовать изменению жизни сельских женщин и их семей.