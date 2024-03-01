БЕСЛАН ЭШБА ПРИНЯЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЛЕОНИДА СТРЕЛЬЦОВА

В составе делегации - директор спортивной школы Олимпийского резерва по волейболу Нижнего Новгорода Александр Громов. «Нашим отношениям в рамках соглашения о сотрудничестве более 13 лет. У нас самые теплые отношения с Нижним Новгородом. Мы уверены, что общими усилиями нам удастся еще сблизить наши позиции, обсудить, какие направления будем развивать. Мы очень рады, что вы нашли время приехать к нам в гости. То время, которое вы выделили для посещения Абхазии, я думаю, что оно пройдет плодотворно», - сказал Беслан Эшба, приветствуя гостей.

Леонид Стрельцов передал теплые слова благодарности и приветствия от главы города Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. «Я выразил желание в начале 2024 года встретиться, посмотреть и обсудить, что мы можем реализовать в этом году. Огромное спасибо, что принимаете нас. Я первый раз в Абхазии. Я влюбился в этот город, в эту страну. Огромное спасибо за прием. Вчера мы провели очень приятный вечер, погуляли по ночному Сухуму», - сказал Леонид Стрельцов.

Стороны обсудили дорожную карту по сотрудничеству между городами-партнерами Сухумом и Нижним Новгородом на 2024 год. Сотрудничество будет осуществляться в области образования, культуры, спорта, молодежной политики, туризма, градостроительства, делового сотрудничества.

На встрече с нижегородской делегацией присутствовали руководители управлений образования, культуры, спорткомитета. Они рассказали об участии в мероприятиях в Нижнем Новгороде и выразили заинтересованность к новому сотрудничеству.



Источник: sukhumcity.info