АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ 75-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БАГАПШ
Сухум. 1 марта 2024. Абхазия-Информ. 1 марта Президент Абхазии Аслан Бжания посетил памятные мероприятия в городе Очамчыра, посвященные 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, второго Президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Багапш Сергея Васильевича.
Глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к Памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
Далее Президент посетил фотовыставку «С.В . Багапш - 75» и торжественное заседание в Доме Культуры.
В мероприятиях также приняли участие Вице-президент Бадра Гунба, Премьер-министр Александр Анкваб, Спикер Парламента Лаша Ашуба, Руководитель Администрации Президента Абесалом Кварчия, члены Правительства, парламентарии, представители районной Администрации, общественность.
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