ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ОТЧЁТ И.О. ГЛАВЫ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА РАУЛЯ ЛОЛУА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2023 ГОД

И.о. главы Гудаутского района отчитался перед Президентом о том, как были израсходованы средства из местного и республиканского бюджета, а также финансы из резервного фонда Президента и Кабинета министров Республики Абхазия.

Сухум. 1 марта 2024. Абхазия-Информ. Рауль Лолуа, представляя отчет об итогах деятельности Администрации Гудаутского района за 2023 год, поблагодарил своего предшественника Баграта Боджгуа за проделанную работу.

«За минувший год из республиканского бюджета было выделено 58,4 млн рублей на нужды района. Средства были распределены следующим образом: строительство 3 мини-стадионов в сёлах Куланырхуа, Хуап, Отхара (5,5 млн рублей, 5,6 млн рублей и 6,2 млн рублей); электромонтажные работы в селе Дурипш (6,0 млн рублей); ремонт школ в с. Отхара, с. Приморское (1,1 млн рублей); ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги в с.Аацы (0,6 млн рублей); укрепление оползневого склона по улице Добровольцев в г. Гудаута (19,7 млн рублей); капитальный ремонт здания Государственной ветеринарной службы (2,6 млн рублей); работы, связанные с улучшением качества потребляемой электроэнергии - реконструкции ЛЭП и т.д (4,0 млн рублей).

Общая сумма финансирования из местного бюджета составила 35,1 млн рублей. Эти средства также были направлены на ремонт социально значимых объектов, автодорог, устройство канализации, благоустройство парка им. Ленина, строительство септика в Бомборской школе, расчистку республиканской трассы, трубопровод в с. Куланырхуа», - отчитался и.о. главы района.

Из резервного фонда Кабинетов Министров было выделено 1,5 млн рублей на приобретение оборудования для создания экспозиционно-выставочной зоны и оказание финансовой поддержки Джирхвинской средней школы на частичный ремонт.

Президент попросил предоставить подробную информацию о том, какое количество трудоспособного населения проживает в Гудаутском, какова средняя заработная плата, как решается вопрос с обеспечением граждан рабочими местами.

В Гудаутском районе проживает 38 тысяч человек: 10 тысяч – в городах Гудаута и Новый Афон; 28 тысяч – в 22 селах. Из них трудоспособное население – 22 тысячи человек. В частном секторе заняты 3800 человек.

Средняя зарплата сотрудников государственных учреждений – 11 тысяч рублей, у «частников» - 15 тысяч.

Президент обратил внимание Рауля Лолуа на то, что Гудаутский район является туристским. «Важно обеспечивать наших гостей всем необходимым для качественного отдыха, а главное – они должны чувствовать себя в безопасности», - сказал Глава государства.

Аслан Бжания попросил подробнее рассказать о мероприятиях по Гудаутскому району в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы.

Средства из инвестиционной программы были направлены на решение двух крайне сложных в районе направлений: развитие автодорожной сети и обеспечение населения бесперебойным водоснабжением. «На протяжении долгих лет жители села Мгудзырхуа испытывали трудности с водой. В 2023 году эту проблему удалось решить. Из средств инвестиционной программы было выделено порядка 15 млн рублей. Вода в кранах есть, люди рады», - поделился Р. Лолуа.

Ещё одним масштабным проектом, реализованным на средства инвестиционной программы, стало строительство новой водопроводной линии в селе Звандрипш. На работы было потрачено 36,8 млн рублей.

И.о. главы Гудаутского района доложил также о ситуации, сложившейся в сфере сельского хозяйства, основными направлениями которого являются растениеводство, малая механизация, переработка, животноводство, рыбоводство и пчеловодство. По целевой программе «Развитие сельского хозяйства Республики Абхазия» по линии министерства сельского хозяйства в 2023 году одобрено 56 проектов на сумму 26,7 млн рублей.

Глава государства поинтересовался, какие мероприятия в сфере культуры были проведены в 2023 году и какие цели были достигнуты в этом направлении.

На территории Гудаутского района 4 действующих коллектива: народный вокально-инструментальный ансамбль «Рица», детский хореографический ансамбль «Адац», молодежный фольклорный ансамбль «Ахиштра», детский театр танца «Аураашьа».

«В минувшем году вся Абхазия отмечала 30-летие великой Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг. Все праздничные мероприятия в основном касались этой тематики. Среди наиболее значимых стоит отметить: праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню (март); митинг, посвященный 78-ой годовщине Великой Победы в Отечественной войне 1941-1945 гг. (май); 23 июля – празднование Дня Государственного флага; 14 августа – мероприятия, посвященные скорбной дате – началу Отечественной Войны народа Абхазии; 26 августа – празднование годовщины международного признания РА; 30 сентября – мероприятия, посвященные 30-летней годовщине Победы народа Абхазии в Отечественной Войне 1992-1993 гг.; 14 декабря – день памяти Латской трагедии", - рассказал Лолуа..

В декабре детский театр танца «Аураашьа» стал лауреатом 1 степени в Международном конкурсе лауреатов в области хореографического искусства GRAND PREMIUM.

Глава государства попросил заострить внимание на обустройстве республиканской трассы. «Необходимо следить за тем, чтобы в вверенном вам районе отрезок республиканской трассы был в надлежащем состоянии: установлены урны, четко обозначена дорожная разметка», - отметил А.Бжания.

Президент также дал поручение и.о.главы Гудаутского района активно включиться в реализацию республиканской программы министерства просвещения по оснащению школ страны спортивными площадками. «Для этого свяжитесь с министерством просвещения и вместе подготовьте все необходимые документы. Возьмите под личный контроль этот вопрос», - сказал Аслан Бжания.

В завершении Президент нацелил и.о. главы района на поступательное решение проблем. «Задач много. Нужно решать быстро и эффективно. В приоритете – обеспечение граждан рабочими местами, поиск инвесторов и инвестиций. Вы не ограничены ничем. Можете рассчитывать на мою поддержку»,- сказал Аслан Бжания.