ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

В 2023 году Администрация города Сухум проделала значительную работу в различных сферах жизни города, включая социально-экономическое развитие, инфраструктурные проекты, обеспечение энергетической устойчивости и управление финансами.

Сухум. 3 марта 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял отчет главы Администрации Сухума Беслана Эшба об итогах деятельности за 2023 год

Беслан Эшба напомнил, что Сухум, являющийся столицей нашей страны и расположенный на территории в 27 квадратных километров с протяженностью береговой зоны около 20 километров, представляет собой важный узел развития региона. По официальным данным переписи населения 2011 года, численность населения составляла 65,3 тыс. человек, однако фактически она приблизительно составляет 70 тысяч человек. Из них 11 342 пенсионеры, из которых 8029 человек получают российскую пенсию наряду с абхазской, 3313 – только абхазскую.

Аслан Бжания поинтересовался количеством занятых от трудоспособного населения в столице.

По словам Эшба, юридических лиц на территории города 1194 объектов, в которых трудятся более 10000 человек, индивидуальных предпринимателей 3762, задействовано 1640 человек. В республиканских органах, которые в основном расположены в городе Сухум, трудятся 5700 человек, в аппарате Администрации города работают 139 человек.

«У нас 16 муниципальных учреждений, в которых трудятся более трех тысяч человек, и 13 муниципальных унитарных предприятий, где трудятся около 1300 человек, всего – более 4600 человек работают по Администрации города Сухум», –доложил Эшба.

Трудоспособное население оценивается в 38, 5 тыс. человек, по данным статистики число занятых – 25,9 тыс. человек. В 2023 году число занятых составило приблизительно 67% от трудоспособного населения, что представляет рост на 5% по сравнению с 2022 годом.

«Порядка двух тысяч человек нашли себе рабочие места в минувшем году», – подытожил мэр.

Согласно информации Эшба, в Администрацию Сухума за отчетный период поступило 6 739 писем и заявлений, из которых исполнено 5 215, на 1 112 даны промежуточные ответы для доработки документов, а 412 находятся в работе.

Также за отчетный период отделом архитектуры было выдано 129 разрешений на строительство и реконструкцию, 24 разрешения на ввод в эксплуатацию, введено в эксплуатацию 18 объектов, выдано 79 градостроительных заключений, рассмотрено 42 проектных решения, проведено 3 заседания градостроительного совета.

«Выпущено 279 распоряжений главы Администрации о предоставлении земельных участков, выдано 320 госактов на землю, а также проведено 13 земельных комиссий», – добавил Эшба.

По словам мэра, бюджет города Сухум на 2023 год был принят в размере 1 млрд 428 млн рублей, но так как на конец 2022 года им удалось сэкономить, то в 2023 год они зашли с запасом в размере 183 млн рублей. В итоге бюджет был пересмотрен в сторону увеличения и составил 1 млрд 975 млн 54 тыс. рублей по доходам и 2 млрд 158 млн 445 тыс. рублей по расходам.

«В 2023 году межбюджетные трансферы, которые идут на доплату заработных плат отдельным категориям граждан, составили 106 млн рублей. 32 млн рублей – дотации из резервного фонда президента, большая часть из которых направлена в качестве материальной помощи гражданам, проживающим в г. Сухум, домовладения которых пострадали в результате стихийных бедствий, имевших место летом 2021-2022 гг., на восстановительные работы и т.д. По аварийному дому по улице Назадзе жителям было направлено 284 млн рублей, что является первым подобным прецедентом», – уточнил глава Администрации.

Из резервного фонда кабинета министров выделено 444 тыс. рублей для Сухумского АТП, в целях повышения эффективности деятельности предприятия.

«План по собственным доходам бюджета г. Сухум в 2023 году составлял 1 млрд 520 млн 224 тыс. рублей, по факту исполнение составило 1 млрд 666 млн 987 тыс. рублей, рост – 109,7%. Это с учетом того, что 90 млн рублей перевыполнения 2023 года были перемещены в доходную и расходную часть. Если проводить анализ поступлений собственных доходов в бюджет города по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, то в бюджет города поступило на 258, 4 млн рублей больше, динамика роста составила 118,5%», – сказал Б. Эшба.

Выполнение плановых показателей по видам налогов демонстрирует успешную работу Администрации и городской налоговой службы: специальный налог – 125%; патентный налог – 134%; налог на имущество – 166%; налог на прибыль - 103%; подоходный налог – 109%; земельный налог – 150%; акциз – 135%.

«Такие показатели свидетельствуют об эффективности мер по сбору налогов и отсутствии тенденций по формированию задолженностей», – отметил глава Администрации города.

Расходная часть бюджета города за 2023 год составила 99% от запланированных средств в размере 2 млрд 158 млн 445 тыс. рублей. Профинансировано было 2 млрд 137 млн 919 тыс. рублей.

Процент выполнения по различным сферам расходов выглядит следующим образом: аппарат Администрации – 99,5%; Сухумское городское собрание – 100%; здравоохранение – 99,2%; образование – 100%; культура – 98%; социальное обеспечение – 98,8%; Управление финансами – 97,2%; Коммунально-ремонтное управление – 98,8%; резервный фонд – 97,9%; молодежь и спорт – 98,3%; ветеринария – 73%; санитарно-эпидемиологическая станция – 97,4%; управы с 1 по 5 – 98%; Бюро технической инвентаризации – 87%; муниципальное учреждение «Горстройпроект» – 97,5%; муниципальное учреждение «Горсервис» – 100%.

Также из резервного фонда главы Администрации города было израсходовано 32,3 млн рублей. Из них: подразделениям Администрации г. Сухум – 15, 6 млн рублей; сторонним организациям в виде материальной помощи – 2, 7 млн рублей; материальная помощь физическим лицам (397 человек) – 6, 8 млн рублей; материальная помощь через департамент по социальным вопросам – 7, 1 млн рублей.

Приобретено 15 единиц коммунальной техники и специального оборудования на сумму 61, 7 млн рублей.

«Мы практически обновили парк машин, который вывозит мусор в Гал и отрабатывает по городу, а также специальное оборудование, помогающее работать коммунальным службам», – уточнил Эшба.

Инвестиционная программа на 2023-2025 годы предусматривает ряд важных проектов, таких как капитальный ремонт улиц, строительство детской больницы и благоустройство тротуаров, на сумму более 1 миллиарда рублей.

Из резервного фонда Кабинета министров было выделено общим объемом 113,5 млн рублей на реализацию различных проектов. Среди ключевых мероприятий – асфальтирование улиц, ремонт и благоустройство школ, музеев, административных зданий и других объектов. Средства также были направлены на улучшение инфраструктуры города, включая ремонт дорог, кровель, коммуникаций и парковок.

Средства из фонда президента в общей сумме 13, 5 млн рублей использованы для ремонта Пантеона, строительства подпорной стены на улице Гумская и восстановления оползня на улице Вайнахская.

Помимо этого, на территории города Сухум реализуется ряд крупных инвестиционных проектов на общую сумму 8 млрд рублей. Среди них – завершение строительства гостиницы «Ривьера», санаториев «Сухум» и «Сухумский», а также реконструкция гостиницы «Гранд Отель» и торгового центра «Красный мост». «Планируется также строительство новых жилых комплексов и гостиниц, что обеспечит рост экономики и улучшение условий проживания горожан», – отметил Эшба.

В экономике города Сухум зафиксирован рост товарооборота на 13 млрд 78 млн рублей по сравнению с 2022 годом.

«План по товарообороту города Сухум был выполнен на 102,2%, что составило 47 млрд 103 млн рублей», – отчитался мэр.

Сфера туризма, согласно отчету, также продемонстрировала положительную динамику.

«Выручка в отрасли курортов и туризма за 12 месяцев 2023 года составила 477,4 млн рублей (план на 2023г – 390 млн рублей), что составляет 122,5%», – отметил Эшба.

В Сухуме на 113 объектов размещения – 4032 койко-мест, из них 98 – объекты коллективного размещения. За 12 месяцев 2023 г. Сухумский Ботанический сад посетили 41 860 человек, обезьяний питомник – 33 100 человек.

Администрация Сухума представила главе государства результаты своей деятельности в области энергетики за 2023 год.

Муниципальное унитарное предприятие «СУЭС» занимается обеспечением электроэнергией населения города Сухум. В штате предприятия работает 110 человек, включая 52 сотрудника отдела сбыта. На территории города насчитывается 5 вводных понижающих станций, 9 распредстанций и 325 трансформаторных станций.

За отчетный период проведено 21 заседание оперативного штаба по борьбе с майнингом, в результате чего было проверено: 1571 квартира, 1540 домовладений, 661 подвал и крыша. Было выявлено и отключено от сетей оборудование для добычи криптовалюты в количестве 1906 единиц, составлено 127 актов. За весь период с января 2021 года по 31 декабря 2023 года было выявлено 2037 единиц оборудования для добычи криптовалюты, отключено от трехфазного питания 56 адресов, изъято 46 аппаратов. В настоящее время активно работают группы по контролю и выявлению незаконных подключений, продолжаются мероприятия по увеличению нагрузок по электросетям.

Количество абонентов в городе Сухум по данным РУП «Черноморэнерго» составляет 28 550, общая сумма начислений за отчетный период составила 569,2 млн рублей. Средний процент собираемости составил 41%.

«В целом потребление электроэнергии за 2023 год снизилось на 13% по сравнению с 2022 годом и на 18% по сравнению с 2021 годом. Потери в сетях города Сухум также увеличились и составили 123 730 кВт/ч. Установлено 13 тысяч автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ), а в планах на 2024 год дополнительно планируется установка пяти тысяч», – отметил Эшба.

Процент оплаты электроэнергии в случае учета выплаты долга по МУП «Водоканал» за 2023 год составил 49%.

По данным отчета, бюджет на здравоохранение в городе Сухум в 2023 году составил 232,4 млн рублей, что превышает предыдущий год на 21,4 млн рублей. В городе функционируют семь медицинских учреждений, включая городскую больницу, инфекционную больницу, скорую помощь, глазную больницу, городскую поликлинику, поликлинику в Синопе и детскую поликлинику. Общий персонал составляет 649 человек, включая врачей, медсестер и административный персонал.

Бюджет на образование в Сухуме в 2023 году составил 554,5 млн рублей, превышая предыдущий год на 59,8 млн рублей. Школьников – 9329 человек, дошкольников – 2150 детей. Общее число педагогического и административного персонала составляет 1 400 человек, а аппарат управления школы – 40 человек.

Бюджет на культуру в городе Сухум в 2023 году составил 67,7 млн рублей, что на 9,2 больше, чем в предыдущем году. В этой сфере трудятся 194 человека, включая педагогов, техперсонал и аппарат управления.

Бюджет на спорт и молодежь в 2023 году составил 46, 9 млн рублей, что на 5, 5 млн рублей больше, чем в предыдущем году. Всего в этой сфере трудятся 177 человек.

Бюджет на социальное обеспечение в 2023 году составил 44, 7 млн рублей, что на 12, 3 млн рублей больше, чем в предыдущем году. Персонал, занятый в этой сфере, составляет 29 человек.

Эшба также рассказал президенту о планах на 2024 год, которые включают увеличение бюджета на различные сферы, повышение заработной платы и выплат пособий, а также создание особой экономической зоны на территории бывшей свалки для стимулирования экономического роста и привлечения инвестиций.

Президент положительно оценил деятельность Администрации города Сухум за минувший год и пообещал поддержать в реализации намеченных планов.

Об этом сообщает сайт главы государства.