ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 3 марта 2024. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба принял участие в спортивном мероприятии, посвященном 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, второго президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Багапш Сергея Васильевича. На мероприятии также присутствовали глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, сын Сергея Багапша – Зураб Багапш, зампредседатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Беслан Карчава и представители общественности.

В рамках празднования этой значимой даты в ДЮСШ г. Очамчыра состоялся товарищеский баскетбольный матч, в котором соревновались команды из Абхазии и Карачаево-Черкесии.

Выступая перед спортсменами и гостями, Бадра Гунба, председатель Государственной комиссии по проведению мероприятий в честь 75-летия со дня рождения Сергея Багапш, отметил, что руководство страны при поддержке народа проведет ряд памятных мероприятий по случаю юбилейной даты.

«Жизнь и деятельность Сергея Васильевича, оставившего особый след в истории Абхазии, служат примером для нашего народа. Он долгие годы трудился в Очамчырском районе, где его вспоминают с теплотой и благодарностью», – отметил вице-президент.

Он зачитал собравшимся приветственный адрес от имени президента Абхазии Аслана Бжания, в котором, в частности, сказано:

«Дорогие гости, уважаемые спортсмены, сегодня мы собрались, чтобы почтить память второго президента Абхазии Сергея Багапш, которому исполнилось бы 75 лет.

С именем Сергея Васильевича напрямую связано признание независимости Абхазии Российской Федерацией и рядом других стран, что стало одной из важнейших и судьбоносных страниц в истории нашего государства. К сожалению, Сергея Багапш нет уже 13 лет, однако мы свято чтим память о нем и его вкладе в становление и укрепление абхазской государственности.

Он был не только талантливым политиком, дипломатом, чьи заслуги перед Отечеством сложно переоценить. В памяти наших граждан Сергей Васильевич навсегда останется поистине «народным» президентом, человеком с большой буквы, который всю свою жизнь посвятил служению народу и сохранению его традиций и культуры.

Сегодня, на спортивной площадке, мы вспоминаем его еще и как профессионального спортсмена, президента Федерации баскетбола Абхазии и просто большого друга и наставника для многих из присутствующих здесь.

Сергей Багапш высоко ценил спорт и людей, причастных к нему. Он внес значительный вклад в развитие спорта в Абхазии и считал, что любая победа наших спортсменов имеет и политическое значение. Однажды он сказал: «Наши спортсмены делают порой больше, чем политики для пропаганды нашей страны».

Этот товарищеский матч стал доброй традицией и символизирует дружбу между братскими народами Абхазии и Карачаево-Черкессии.

Хочу пожелать спортсменам честной борьбы и положительных эмоций. Кто бы сегодня ни выиграл в матче, в конечном итоге всегда побеждает дружба».

Об этом сообщает сайт главы государства.