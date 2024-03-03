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Абхазия Информ

МАРТОВСКАЯ АФИША РУСДРАМА

Новости Воскресенье, 03 марта 2024 21:01
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МАРТОВСКАЯ АФИША РУСДРАМА

Сухум. 3 марта 2024. Абхазия-Информ. Мартовская афиша Театра им. Искандера: юбилей, классика, россыпь любимых спектаклей и премьера новой комедии.

2 марта зрители посмотрели один из самых чувственных спектаклей «Кровавая свадьба». Возможно ли в Абхазии, чтобы невеста сбежала со своей свадьбы? Немыслимо же?! А вот в спектакле по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки происходит именно это. С кем сбежала невеста, как на это отреагировали жених и его семья, кто такой Леонардо и почему свадьба получила определение «кровавой»? Ответы в спектакле РУСДРАМа.

3 марта, в воскресенье, в 15 часов в театре спектакль «Алые паруса», который будет интересен как детям, так и взрослым. Постановка по повести Александра Грина побуждает поверить в реальность сказки – девушка всегда дождется своего принца, как Ассоль дождалась капитана корабля под алыми парусами.

5 марта, во вторник, в Театре Искандера при поддержке Министерства культуры Абхазии к 95-летию писателя пройдет юбилейный вечер Фазиля Искандера. В рамках вечера зрителям покажут фрагменты из спектаклей «Широколобый», «Софичка», «Кролики и удавы», «Игроки» и «Рассказ мула старого Хабуга», в исполнении труппы театра прозвучат поэтические произведения и песни, а также актуальные мысли Фазиля Искандера об искусстве и жизни.

6 марта, в среду, в день 95-летия Фазиля Искандера, в РУСДРАМе очередной показ знаменитого спектакля «Софичка». Спектакль режиссера Елены Одинцовой вызывает сильные эмоции и чувство сопереживания к судьбе абхазской женщины, производит впечатление психологической достоверностью актерской игры и передачей национальной культурной специфики.

8 марта, в пятницу, в Международный женский день искрометная комедия «Кьоджинские перепалки». Актеры РУСДРАМа разыграют курьезные, забавные истории из жизни жителей рыбацкого поселка, чьи взаимные симпатии не обходятся без интриг и сплетен. Но в финале, несомненно, победит любовь!

9 марта, в субботу, родители могут привести детей на детский спектакль «Приключения Буратино». История о мальчике, который, впервые столкнувшись с обманом и хитростью, понимает истинные ценности человеческих отношений, а доброта и дружба настоящих друзей помогают справиться с препятствиями.

10 марта, в воскресенье, печальная комедия «Красавец мужчина» по пьесе Александра Островского. В спектакле новый исполнитель главной роли Евгения Окоёмова – актер Рубен Депелян. Новый ввод – это словно новый спектакль, потому что каждый исполнитель вносит в роль свою харизму. Воскресный показ будет интересен даже тем, кто уже смотрел постановку.

12, 13 и 14 марта спектакль «Рассказ мула старого Хабуга» по новелле из романа «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера. Российский режиссер Антон Корнилов вместе с актерами абхазского русского театра создал спектакль наполненный самобытной национальной атмосферой. Здесь и текст, и стихи Искандера, сценография, музыка, танцы, костюмы – всё говорит об абхазах и Абхазии. Зарубежные зрители признаются, что после просмотра спектакля больше узнают об истории Абхазии и о быте народа.

16 марта, в субботу, нашумевший спектакль «Роман с кокаином» – спектакль-провокация, спектакль-откровение. Человек и его порок – главные действующие лица спектакля. Каждый ли выдержит отрезвляющую правду о себе и окружающей среде, которую без прикрас покажут на сцене? Кому-то почудится удар под дых, кто-то сделает полезный вывод, а кому-то чувство жалости поможет понять ближнего. Пристрастие к наркотикам как бич современного общества. Что может помочь удержаться и в чьих силах противостоять пагубному влиянию? Спектакль интересен не только актуальностью затрагиваемых тем, игрой актеров, но и сложными техническими решениями сценографии.

18 марта, в понедельник, спектакль «Стеклянный зверинец» в постановке режиссера Марка Вдовина. Главный герой спектакля – Том – рассказчик, который вспоминает свою семью, состоящую из эксцентричной матери и болезненно замкнутой сестры, и в то же время он действует как участник событий прошлого. Чтобы покинуть семью, разорвать узы зависимости и обрести свободу, Том приводит на семейный ужин своего коллегу по обувному магазину – как потенциального жениха для своей сестры.

19 марта, во вторник, спектакль «Метод» в жанре психологического триллера. Постановка о том, каким испытаниям подвергаются соискатели на должность топ-менеджера в крупную компанию. Кто есть кто неизвестно до самого конца, а финал спектакля удивит даже самых искушенных зрителей детективных историй.

20 марта, в среду, моноспектакль Османа Абухба «Последний из ушедших» по роману классика абхазской литературы Баграта Шинкуба. Режиссер, заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания вместе с актером Османом Абухба сумели передать весь исторический и фактологический пласт крупного романа. История исчезнувшего народа и испытания последнего его представителя Зоркана Золак, переданные одним актером на сцене, на каждом показе вызывают искреннее сопереживание зрителей.

21 марта, в четверг, одноактный спектакль «Евгений Онегин» в постановке режиссера Сергея Ефремова. Спектакль, который проходит в Сухуме при аншлагах, в апреле будет показан в Санкт-Петербурге на фестивале «Встречи в России», посвященном 225-летию Александра Пушкина.

23 марта, в субботу, моноспектакль Ирины Делба «В лучах». Постановка по неизвестным письмам дважды лауреата Нобелевской премии, женщине-ученой Марии Кюри.

31 марта, в воскресенье, премьерный показ спектакля «Виндзорские проказницы». Спектакль по комедийной пьесе Уильяма Шекспира в РУСДРАМе поставит режиссер Антон Корнилов. Роли репетируют ведущие актеры театра.

Об этом сообщает пресс-служба РУСДРАМа.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 03 марта 2024 21:07

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