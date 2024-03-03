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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ НИДЖАТА ДАДАШОВА НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Новости Воскресенье, 03 марта 2024 21:35
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ НИДЖАТА ДАДАШОВА НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 3 марта 2024. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Дадашова Ниджата Ибрагим Оглы в совершении умышленного убийства по найму, общеопасным способом, то есть по пунктам «е» и «з» части 2 статьи 99, части 1 статьи 217 п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 109 УК Республики Абхазия.

Как установлено материалами уголовного дела, расследованного прокуратурой города Сухум, Дадашов Ниджат Ибрагим Оглы, действуя по найму лидера иностранной преступной группировки «Халил Ае», прибыл на территорию Республики Абхазия с целью умышленного убийства членов преступной группировки «Далтон» за денежное вознаграждение в размере 60 000 долларов США, и 23 мая 2023 года, примерно в 14 часов 10 минут, в городе Сухум по улице В.Г. Ардзинба, 58, из имевшегося при себе ранее незаконно приобретенного, хранимого и носимого огнестрельного оружия пистолета системы «Glock-19», калибра 9х19 мм, имея прямой умысел на умышленное причинение смерти, общеопасным способом, произвел не менее 11 выстрелов в направлении гражданина Республики Турция Эмирджан Йылмаз, находившегося перед входом в помещение парикмахерской Barber shop, в результате которых последний от полученных огнестрельных ранений в жизненно важные органы скончался на месте, а находившиеся рядом с местом происшествия граждане - Бебия Темыр Вячеславович, Кацба Ёндер Назирович, Квициния Сария Карловна и несовершеннолетний Мухсинов Мумтазбек Миркомилжон Угли получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в ГУ МЗ «Республиканская больница».

Обвиняемый Дадашов Н.И. признал вину в совершении умышленного убийства общеопасным способом. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело 23 февраля 2024 года направлено в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу.

Названное в данном сообщении лицо считается невиновным до вступления в силу обвинительного приговора.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Воскресенье, 03 марта 2024 21:40

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