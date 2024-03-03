НАДОЕЛА «ИЗАБЕЛЛА»? ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ШАНСЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ В РФ ВИНА ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 3 марта 2024. Абхазия-Информ. После временной приостановки работы руководство предприятия «Вина и воды Абхазии» заявило о том, что в ближайшее время производство будет запущено вновь. Эксперты aif.ru разбирались в ситуации и объяснили, стоит ли ждать абхазское вино в России.

Роковой акциз

Остановка предприятия произошла из-за того, что с 1 января правительство Абхазии ввело акциз в 30%, которым облагаются импортные виноматериалы. В этой ситуации руководство сухумского завода «Вина и воды Абхазии» объявило, что введение акциза приведет к росту цен на винодельческую продукцию и подорвет ее экспорт, прежде всего — в Россию, которая является крупнейшим, если не единственным покупателем абхазской алкогольной продукции. Поэтому местные виноделы обратились к руководству правительства с просьбой отменить непосильный акциз. И вроде бы получили поддержу. По данным из открытых источников, завод готовится возобновить работу. Но, когда это случится точно, пока неизвестно.

Как отмечают российские эксперты, ситуация почти безвыходная, поскольку у каждой из сторон есть свои весомые аргументы.

Чья возьмет

«Интересует такой вопрос: акциз в Абхазии повысили с 1 января, а о том, что «Вина и воды Абхазии» приостановили производство, стало известно в конце февраля. Как же они работали без малого месяц – без запасов и в новых условиях? –недоумевает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. – Отменят акциз или нет – мне неизвестно, но местные власти наверняка же заранее проводили все расчеты, когда принимали решение о значительном повышении акциза. Следовательно, они просчитывали все последствия».

В любом конфликте интересов принято смотреть, кому он выгоден. А выгодно это, в первую очередь, российским виноделам, считают эксперты.

«С другой – местные власти тоже можно понять, потому что республиканский бюджет нуждается в поступлении средств, которых, кроме туризма и виноделия, ждать неоткуда», – рассуждает Вадим Дробиз.

Со своей стороны, руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев полагает, что не обошлось и без воздействия с российской стороны. «Скорее всего, ситуация, когда в Абхазии вместо производства вина из собственных материалов производилась «сборка» из импортных (прежде всего, молдавских) комплектующих, перестала устраивать российскую сторону», – полагает он.

Объем поставок из Абхазии составляет порядка 18-20 миллионов литров вина (преимущественно сорта Изабелла – стойкого к заболеваниям, но мало используемого в современном виноделии), а виноградников в республике для таких объемов недостаточно. Поэтому, как неоднократно отмечали эксперты, основной объем виноматериала поступает из Молдовы, в итоге абхазское вино процентов на 80 состоит из привозного виноматериала (включая бутылки и другие комплектующие).

Кто на полке лишний

Мнения о том, как может отразиться ситуация на российском рынке, у специалистов отличаются.

«Практически не изменится при любом исходе и даже объем поставок в Россию если и снизится, то вряд ли как-то существенно, – полагает Вадим Дробиз. – В любом случае абхазское вино найдет своего покупателя и с наших прилавков оно не пропадет. Да, при новых акцизах оно будет стоить около 600-700 рублей за бутылку. Но в это же время произойдет изменение цен и в самой России – у нас тоже с 1 мая и 1 августа изменятся акцизы на вино. Вслед за этим изменятся и цены. И хотя производителям этот акциз впоследствии компенсируется, от искушения переписать ценники в сторону повышения многие не откажутся. Потому что налоговый вычет еще нужно подождать, тогда как акциз по новым ставкам необходимо платить сразу и полностью». По его мнению, для нас вся эта история примечательна лишь тем, что окончательно стало ясно, насколько сильно Абхазия зависит от поставок импортного виноматериала.

Впрочем, ведущий аналитик информационного центра WineRetail Антон Носов считает, что власти Абхазии на отмену акциза вряд ли согласятся, так что стоит готовиться к резкому сокращению поставок. И в этом случае значительная доля, ранее принадлежавшая абхазскому вину, отойдет к продукции российских виноделов.

«Рынок жесткими методами очищается под российское вино, – говорит он. – В ближайшие годы его будет больше – виноградники заложены и дадут урожай. Отечественным производителям нужно быть готовыми работать в освобождающихся нишах».

https://aif.ru/money/market/nadoela_izabella_eksperty_ocenili_shansy_vozvrashcheniya_v_rf_vina_iz_abhazii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop