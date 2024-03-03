ЕХАЛИ ДАЖЕ ЗА ОДНИМ КАДРОМ. РАССКАЖЕМ, КАКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛЬМЫ СНИМАЛИ В АБХАЗИИ

Сухум. 3 марта 2024. Абхазия-Информ. Природа Абхазии настолько прекрасна, что кинорежиссеры с удовольствием выбирали ее для съемок фильмов. Здесь отсняты десятки шедевров кинематографии. Есть фильмы, в которых Абхазия всего в нескольких фрагментах, а порой вообще на одном кадре.

«Веселые ребята» с Леонидом Утёсовым и Любовью Орловой снимали в Абхазии в 1934 году – 90 лет назад. В одном из кадров «Веселых ребят» стадо коров, коз и поросят под звуки дудочки вламывается в банкетный зал, который снимали на старинной даче врача Сергея Федорова в Гагре. Одна из сцен фильма была снята на реке Бзыбь.

Один кадр детского фильма «Гостья из будущего», снятый в Гагре, попал в фильм. Изначально космический зоопарк хотели снимать в Гагре – экзотическая природа очень подходила. Однако из-за продолжительных дождей съемочной группе пришлось уехать ни с чем, переключив внимание на московские ландшафты. Из снятого в Гагре материала в фильм вошли кадры волн, которые можно увидеть за дверями «автобуса» с мгновенной телепортацией.

Еще один детский фильм «Время счастливых находок» на основе сборника рассказов Фазиля Искандера снимали в Сухуме в 1969 году. В ней были задействованы многие абхазские актеры. Главного героя сыграл 11-летний талантливый Жора Таркил. Роль его матери исполнила народная артистка Абхазии Софа Агумаа. Для школьных сцен массово привлекались обычные дети. Жору Таркила потом приглашали в Москву для съемок в других фильмах, но он остался в Абхазии и стал футболистом сухумского клуба «Динамо».

Фильм «Зимний вечер в Гаграх», который вышел в прокат в 1985 году, Карен Шахназаров снимал в легендарном ресторане «Гагрипш», одну его часть закрывали для съемок, во второй же продолжали принимать посетителей.

Эпизод встречи героя Александра Панкратова-Черного, пришедшего учиться танцу к герою Евгения Евстигнеева Беглову, снимали в многоэтажном здании гостиницы «Гагра».

Самым зрелищным эпизодом стал танец Алексея Беглова, которого играл Евгений Евстигнеев, и его дочери Лены. Именно этот момент был самым ценным в жизни некогда известного чечеточника. В фильме он выступает основной нитью, связывающей весь сюжет. Он был снят у легендарной гагрской колоннады.

Еще один фильм, эпизоды которого снимали в ресторане «Гагрипш», – «Приключения принца Флоризеля». Он вышел на экраны в 1981 году. Подходящий антураж для резиденции и оранжереи принца нашелся в сочинском дендрарии. Декорации американской конторы возникли в окрестностях Пицунды, а история с драгоценностями – в Адлере. Походный обед запечатлен в Гаграх.

Несколько сцен фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» снимали в Абхазии. Схватка Холмса с Мориарти была снята у Гегского водопада, который играл роль швейцарского Рейхенбахского. Здесь же снимались и сцены фильмов «Рикки-Тикки-Тави», «Спортлото-82».

В Новом Афоне снимались несколько сцен картины «Завещание профессора Доуэля». Часть фрагментов фильма «В спорте только девушки» была снята рядом с Мюссерой.

Фрагменты фильма «Алые паруса» были сняты в Пицунде, там же снимали некоторые сцены картин «Младшая сестра», «Дама с попугаем».

Кроме того, в республике сняты некоторые эпизоды фильмов «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Маленький гигант большого секса», «За первого встречного», «Кощей Бессмертный» 1946 года, а также «Будь здоров, дорогой», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».

Из современных картин в Абхазии снимали целую серию сериала «Нежность» с Викторией Исаковой в главной роли. Съемки проходили в Новом Афоне.

Основную часть фильма «Август. Восьмого» о войне в Южной Осетии режиссер Джаник Файзиев снял в горах Абхазии.

Практически весь сезон сериала «Игра на выживание» был снят в Абхазии. Съемки проходили в 2019 году в каньон Хашупсе, в горном районе Ауадхара, на озере Рица, в городе Ткуарчал и его заброшенном спутнике – Акармаре, а также в Сухуме.

В 2023 году состоялась премьера комедийного сериала «Однажды в Абхазии», снятого чемпионами Высшей лиги КВН, командой «Нарты из Абхазии». Съемочная группа в большинстве состояла из местных жителей, съемки проходили в основном в Сухуме.