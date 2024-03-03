ЧУВАШИЯ И АБХАЗИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О КУЛЬТУРНОМ ВЗАИМООБМЕНЕ

Сухум. 3 марта 2024. Абхазия-Информ. Культурный взаимообмен между студентами обсудили делегации Чувашии и Республики Абхазия на полях Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сириусе, сообщает РИА Новости. Беседа прошла в форме диалога между Абхазией, Чувашией, а также с участием представителей из Байконура.

«Мы – народы братские, и имеем много общих страниц истории и сейчас пишем новые. Рад встрече с молодыми жителями города-побратима Сухум. Мы – партнеры в сфере культуры, образования, экономики еще с 2021 года. Нам выпала честь сопровождать делегацию из Абхазии на фестивале. Планируем подписать соглашение между Управлением Главы Чувашии по молодежной политике и Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта», – отметил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

«Рядом с Российской Федерацией находится открытая страна Абхазия. От лица руководства республики мы вас искренне всех приглашаем в нашу страну - познать быт и культуру нашего государства», – сказал председатель Госкомитета по белам молодежи и спорта Таращ Хагба на встрече.

Он поблагодарил Чувашию и Байконур, которые курируют абхазскую делегацию на фестивале, за оказанное внимание, теплое отношение и отметил, что постараются сделать то же самое уже в Абхазии.

«Мы договорились о том, что продолжим дальнейшее взаимодействие, а самое главное, провели этот диалог с молодежью, мы договорились, что в ближайшее время мы будем ожидать каких-то конкретных предложений. В частности, одно из предложений уже поступило, чтобы мы акцентировали внимание на теме обмена прежде всего студентов, которые учатся в направлении культуры, искусства, ну, и конечно же, мы учтем это пожелание и соответствующим образом оформим все наши планы и дальше будем над ними работать», – сказал журналистам Олег Николаев на полях фестиваля.