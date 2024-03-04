ЛИДЕР АБХАЗИИ

Сухум. 4 марта 2024. Абхазия-Информ. 4 марта исполнилось 14 лет со дня смерти государственного и политического деятеля, основателя современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба (1945-2010 гг.),

Он появился на политической арене Абхазии в один из самых сложных периодов ее истории. Возглавив страну, Владислав Ардзинба стал не только политическим, но и духовным лидером народа, игравшим важную роль в формировании государственности Абхазии.

Борьба за права и свободу нашей республики были делом всей его жизни. При этом, Владислав Ардзинба всегда был готов взять на себя в полной мере ответственность за судьбу нации.

Его вклад в историю страны неоценим, и память о нем живет в наших сердцах.

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Владислав Григорьевич Ардзинба родился 14 мая 1945 г. в селе Эшера, Сухумского района. Там же прошли его детские и школьные годы.

После школы он учился в педагогическом институте на историческом факультете, затем в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию.

В 1985 году стал доктором исторических наук. В 1989 году его избрали руководителем Абхазского научно-исследовательского института языка, литературы и истории.

Ардзинба историк, преподаватель, научный и общественный деятель.

Владислав Григорьевич никогда не собирался заниматься политической деятельностью, но начавшаяся перестройка вынудила его принять участие в решении судьбы страны.

С 1989 по 1991 годы был народным депутатом СССР. В это время Владислав Григорьевич познакомился с академиком Андреем Сахаровым, который оказал значительное влияние на его политические взгляды и мировоззрение.

На съезде народных депутатов Ардзинба поднял вопрос о притеснении малых народов. Предложил, поменять отношения республиками, чтобы, в случае выхода национальной республики из состава страны, автономные регионы могли самостоятельно решать свою судьбу.

Абхазия в то время входила в состав Грузии, как автономия, ее власти отменили национальные автономии на своей территории. В ответ Абхазия решила вернуться к конституции 1925 года, когда являлась полноправной советской республикой в составе Советского Союза.

Когда на территорию Абхазии вошли отряды Национальной гвардии Грузии, Ардзинба возглавил сопротивление. В начале конфликта, чтобы предотвратить кровопролитие и разрушения, приказал отступить за реку Гумисту. Однако мирные переговоры не увенчались успехом.

«Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить. Но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто посягнул на самое святое – на нашу Родину, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира», – говорил В.Г. Ардзинба.

После прекращения активных боевых действий в 1993 году он предпринял шаги по сближению с Россией.

В 1994 году после провозглашения независимости Абхазии Владислав Ардзинба был избран президентом непризнанного государства.

В 1999 году на первых всенародных выборах президента был единственным кандидатом. Получил 98.9 % голосов.

В связи с тяжелой болезнью в 2004 году Владислав Ардзинба покинул пост президента и объявил о завершении политической карьеры.

Умер В.Г. Ардзинба в 2010 году, похоронен в родном селе Эшера.

В память о нем назвали улицу и аэропорт в Сухуме, фото Владислава Ардзинба постоянно присутствует на политических плакатах в Абхазии.

Безусловно, Владислав Григорьевич Ардзинба является национальным героем Абхазии.