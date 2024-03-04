Сухум. 4 марта 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания почтил память Первого президента Владислава Ардзинба.

Возложить цветы к мемориалу в селе Нижняя Эшера Сухумского района пришли также вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, члены правительства, депутаты Парламента, экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин, чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев, официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители политических и общественных организаций Республики Абхазия.