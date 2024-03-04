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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Новости Понедельник, 04 марта 2024 14:02
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Сухум. 4 марта 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания почтил память Первого президента Владислава Ардзинба.

Возложить цветы к мемориалу в селе Нижняя Эшера Сухумского района пришли также вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, члены правительства, депутаты Парламента, экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин, чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев, официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители политических и общественных организаций Республики Абхазия.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 04 марта 2024 14:04

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