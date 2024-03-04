СЕГОДНЯ ВТОРОМУ ПРЕЗИДЕНТУ АБХАЗИИ СЕРГЕЮ БАГАПШ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 75 ЛЕТ

Сухум. 4 марта 2024. Абхазия-Информ. Сергей Васильевич Багапш был не только одним из ключевых политиков в истории нашей республики и, с момента образования независимой Абхазии, занимал руководящие должности в правительстве, но и дважды избирался на пост президента, что говорит о доверии к нему со стороны народа Абхазии.

Именно при Сергее Васильевиче, государство стало развиваться экономически и активно заявлять о себе на международной арене.

Более того, истории современного абхазского государства Сергей Багапш отмечен как лидер, при котором Россия и ряд других стран признали независимость Республики Абхазия.

Поэтому, его уход из жизни стал большой потерей для нашей страны.

Сергей Багапш останется в памяти народа Абхазии настоящим патриотом, человеком особой справедливости и безоговорочной ответственности перед своим государством и народом.

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Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме. Окончил сухумскую школу №10 и поступил в Грузинский институт сельского хозяйства (ГИСХ).

С юности Багапш занимался баскетболом, великолепно играл в эту игру и даже был капитаном сборной Абхазии по баскетболу.

Стремительный карьерный рост Сергея Багапш начался еще в молодые годы в различных комсомольских и партийных организациях. В 1978 году он был назначен заведующим сектором информации ЦК ЛКСМ Грузии, по совместительству – заведующим отделом рабочей и сельской молодежи ЦК ЛКСМ Грузии.

В конце 1970-х, находясь в Тбилиси, столкнулся со своеобразной «партийной практикой». Какого-то притеснения не было, даже наоборот к абхазам подчеркнуто хорошо относились. Эдуард Шеварднадзе уже был тогда первым секретарем ЦК компартии Грузии и Сергей Васильевич много раз бывал у него в кабинете, и там его в чем-то пытались убеждать. Это была далеко идущая политика Грузии, из части «пряника».

В 1982 году 34-летнего Сергея Багапш избрали первым секретарем Очамчырского райкома партии: ему достался один из самых больших районов Абхазии.

Багапш очень уважал физический труд и просто обожал сельскохозяйственную технику (по специальности второй президент Абхазии – агроном) В родной деревне Джгерда в свободное от дел время он с большим удовольствием помогал соседям убирать кукурузные поля, сидя за рулем трактора.

К нему с большой теплотой относились все соседи, которые часто собирались у него во дворе под большим навесом, угощались, общались, пользовались его гостеприимством. Многие из тех, кто хорошо знал Сергея Васильевича, отмечают, что он был по-настоящему близок простым людям, умел запросто поговорить и с крестьянином, и с чиновником, уважая достоинство и того, и другого.

В самые первые дни Отечественной войны народа Абхазии Сергей Багапш (тогда – первый заместитель председателя Совета министров Абхазии) оставался в Сухуме для того, чтобы посодействовать безопасному выселению людей из города.

Затем Сергея Багапш отправили в Москву, откуда он занимался поставками оружия и другой необходимой помощи Абхазии.

В послевоенное время, в 1995 году, первый президент Абхазии Владислав Ардзинба назначил Сергея Багапш первым вице-премьером Республики, а с 1997 по 1999 год Багапш занимал премьерский пост. Тогда граждане Абхазии впервые после войны начали получать небольшую зарплату, и был сформирован бюджет республики.

На первых в современной истории Абхазии альтернативных президентских выборах в 2004 году победу одержал Сергей Багапш, который был кандидатом от объединенной оппозиции. Результаты голосования вызвали сомнения у оппонентов, и Багапш согласился на повторные выборы, поскольку общество чуть было не дошло до опасной черты противостояния. В 2005 году состоялись повторные выборы, на которых Сергей Багапш выступил в тандеме с Раулем Хаджимба. Так в январе 2005 года Багапш был избран президентом, а Хаджимба стал вице-президентом.

Времена президентства Сергея Багапша многие называют эпохой «челночной дипломатии». Багапш так часто выезжал за пределы республики и так масштабно занимался налаживанием контактов, что у абхазов даже появился анекдот на эту тему: «Президент Абхазии с краткосрочным визитом прибыл в Абхазию».

У него было удивительное качество сходиться с людьми, изумительные отношения со многими российскими министрами: даже те, кто вначале относился к нему отчужденно, поддаваясь его харизме и доброму отношению, быстро становились его друзьями и партнерами. Благодаря хорошим личным отношениям ему часто удавалось решать вопросы «по звонку». Часто оппоненты президента сводили все достижения Багапш к фразе «он везунчик», но чтобы всегда везло, надо много работать.

Именно «челночная» политика Багапш, его постоянные поездки в Москву, привели к тому, что с 2006 года в Абхазию стали официально идти потоки финансовой помощи. Багапш как никто другой понимал, что двери не откроются, если в них не стучать. И они открывались: в России у абхазского лидера сложилась хорошая репутация, его уважали.

Такому отношению значительно способствовал тот факт, что Сергей Васильевич никогда не отказывал в интервью ни одному журналисту, ни одному изданию, всегда с большим вниманием относился к представителям СМИ. Таким образом, в канун признания независимости Республики у Абхазии появилось мощное лобби в российской прессе.

Сергей Васильевич хорошо понимал значение СМИ. Особенно это проявилось в период, предшествовавший признанию Абхазии, когда Республика находилась в центре внимания не только российских, но и зарубежных СМИ. К нам приезжали журналисты из Европы, дальнего зарубежья, из Америки, очень авторитетные издания, крупные телекомпании. Если вспомнить события в Кодорском ущелье, когда президент-главнокомандующий был крайне занят, проводил совещания с военными, давал личные указания, бывал в воинских частях, встречался с дипломатами, вел переговоры и даже в такой период – всегда находил время для общения с прессой. Он хорошо понимал, что успешная информационная война так же важна, как победа военная.

26 августа 2008 года независимость Абхазии признала Российская Федерация. Это важнейшее для граждан Абхазии событие, которое произошло в период президентства Сергея Багапш, складывалось под влиянием определенных поворотов и решений.

Накануне признания, у политического руководства Абхазии появились разведданные о том, что с грузинской стороны в приграничных местах идет усиленное наращивание боевых сил. Тревогу также вызывало Кодорское ущелье, на территории которого находилось несколько грузинских бандитских формирований.

Грузинская сторона строила план: разделить Абхазию по реке Мачара и бомбить Сухум сверху. В августе 2008 года планировалось напасть не на Южную Осетию, а на Абхазию. Как только это выяснилось, Багапш начал ездить в Москву, стучал во все двери и добился того, что количество миротворцев увеличилось с двух тысяч до трех тысяч, их дополнили спецназом, тогда появились посты в Ходжале, в Арасадзыхь, которые укрепили наши границы. И грузины, увидев, что бесполезно «лезть» сюда, поменяли план и направление удара.

В том же 2008 году по приказу главнокомандующего вооруженными силами Абхазии Сергея Багапш было полностью освобождено Кодорское ущелье, за эту фактически бескровную, но очень важную стратегическую операцию он удостоился звания Героя Абхазии.

После освобождения Кодора политические лидеры Абхазии и Южной Осетии были приглашены в МИД России, где им предложили создать конфедерацию Абхазии и Южной Осетии и дали время подумать.

Через неделю президент РФ Дмитрий Медведев отдыхал в Сочи, куда поехали Багапш и президент Республики Южная Осетия Эдуард Кокойты. Там Медведев спросил их, согласны ли они с тем планом, который им был предложен в Москве. На что Сергей Васильевич сказал, что принять это предложение не может, даже готов вернуться в Сухум и сложить с себя полномочия президента. Медведев отметил, что знал это, и там же сказал, что уже через неделю Россия признает независимость двух государств.

Через несколько дней Багапш и другие руководители республики были приглашены в Москву на заседание двух палат российского парламента, Государственной думы и Совета Федерации, где единогласно было принято решение о признании Абхазии и Южной Осетии.

В декабре 2009 года Сергей Багапш был избран президентом Абхазии на второй срок. В 2010 году впервые абхазская государственная делегация посетила с официальным визитом другие страны, признавшие ее независимость – Венесуэлу и Никарагуа.

С президентом Венесуэлы Уго Чавесом и президентом Южной Осетиии Эдуардом Кокойты во время официально визита в Боливарианскую Республику Венесуэла

С президентом Венесуэлы Уго Чавесом и президентом Южной Осетиии Эдуардом Кокойты во время официально визита в Боливарианскую Республику Венесуэла© Музей боевой славы/Владимир Попов

В 2011 году Сергей Васильевич Багапш побывал в Турции по приглашению абхазской диаспоры, но к тому времени президент был уже болен. Позже врачи признали, что у него рак легких. В мае 2011 года Сергея Багапш прооперировали в Москве, впоследствии он впал в кому, из которой так и не вышел.

У Сергея Багапш, как и у всех, были ошибки, но наше государство тогда только начинало строиться, мы многого не знали и не умели. Возможно, что-то можно было сделать лучше, но одно можно сказать точно, что никогда он умышленно не сделал бы ничего такого, что повредило бы интересам Абхазии.