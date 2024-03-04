АСЛАН БЖАНИЯ ОТДАЛ ДАНЬ ПАМЯТИ СЕРГЕЮ БАГАПШ

Сухум. 4 марта 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Сергея Багапш, выдающегося государственного деятеля, второго президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени. Сегодня Сергею Васильевичу исполнилось бы 75-лет.

Возложить цветы к мемориалу в селе Джгярда Очамчырского района также пришли вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации Президента Абесалом Кварчия, члены правительства, депутаты Парламента, экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин, чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев, официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители политических и общественных организаций Республики Абхазия, родственники, общественность.