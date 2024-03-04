ТПП АБХАЗИИ ПРЕДСТАВИЛА НАШУ РЕСПУБЛИКУ В СТАМБУЛЕ

Сухум. 4 марта 2024. Абхазия-Информ. Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с президентом Тамилой Мерцхулава, приняла участие во Встрече кавказской культуры, организованной при содействии культурных федераций и администрации Стамбула. В мероприятии, проходившем с 29 февраля по 2 марта участвовали более 25 дернеков представляющих в Турции выходцев из Кавказа – абхазов, аланов, адыгов, кабардинцев, чеченцев, черкесов, лазов, грузин и других национальностей, проживающих в Стамбуле и близлежащих районах.

В павильонах были представлены изделия ремесленников – национальная одежда, украшения, поделки из дерева и глины, а также национальная кухня, в том числе – абхазский ресторан «Сылашара», картины и книги национальных писателей на турецком языке.

Была также организована культурная программа с танцами и песнями на родных языках и лекциями, во время которых представители национальностей рассказывали о истории своего переселения в Турцию.

Самый большой павильон был передан абхазам и именно там ТПП Абхазии представило отечественных производителей винно-водочной и безалкогольной продукции – обществ с ограниченной ответственностью «Вина и воды Абхазии», «Шато Абхаз», «Аргун Иашта», «Пивоваренный завод «Сухумский», «Минеральные воды Абхазии». Кроме того, у гостей мероприятия была возможность продегустировать всевозможные джемы, аджанджух, мед, пастилу, копченый сыр и аджику и даже акаламышь, а также ознакомиться с буклетами и журналом рекламирующими Абхазию на турецком языке. При этом, наибольшей популярностью пользовались акаламышь, сыр и мед, а также многие интересовались возможностью купить вино «Лыхны».

Стоит отметить, что организацией абхазского павильона занималась Федерация абхазских культурных центров во главе с председателем Левантом Атрышба и представительство Абхазии в Турции в лице полномочного представителя Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрагима Авидзба, его заместителя Кавказа Атрышба и сотрудника представительства Джансуха Лазба. Именно они взяли на себя изготовление баннеров и сами же активно участвовали в оборудовании части павильона, предоставленного ТПП.

Особо стоит остановиться на дизайне баннеров – это и огромный портрет первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, и государственный флаг Абхазии, и символика Торгово-промышленной палаты и многое другое.

С первой же минуты открытия Встречи кавказской культуры у абхазского павильона собралось много посетителей – местных абхазов, в том числе приехавших из разных регионов Турции, а также наши соотечественники – абхазские студенты обучающиеся в Стамбуле и те, кто находился в турецкой столице по делам.

Для многих это была возможность прикоснуться к исторической Родине и поговорить на родном языке. Делегацию ТПП окружили атмосферой доброты и тепла, все старались уделить ей внимание, расспрашивали о абхазских новостях, передавали приветы родственникам.

В официальной части Встречи кавказской культуры принял участие турецкий политический и государственный деятель, действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Президенту ТПП Тамиле Мерцхулава и полномочному представителю Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрагиму Авидзба была предоставлена возможность вручить мэру памятные подарки: от ТПП Абхазии – монету с изображением второго президента С.В. Багапш (серебро с золочением), от представительства Абхазии – монету с изображением основателя и первого президента футбольного клуба «Бешикташ» Сулеймана Себа (Цыба).

Ну и, конечно же, были встречи с представителями властей. В частности, абхазский павильон посетили: заместитель губернатора Стамбула Наиль Анлар, кандидат на пост мэра Стамбула от партии SAADET Берол Айдын, депутат городского собрания Стамбула от Республиканской народной партии Фетхи Ачыкэль, председатель Совета ТПП Сакарьи Эрдэм Эрджан Амичба, полковник ВВС Турции в отставке Аби Юнал (Гечба), генерал-лейтенант ВВС Турции в отставке Рафет Кылыч и представители посольства России в Турции. Всем им преподнесли подарки с абхазскими гостинцами.

Тамила Мерцхулава имела возможность рассказать участникам встреч об Абхазии, ее экономическом потенциале, ответить на интересующие гостей вопросы.

При этом, председатель Совета ТПП Сакарьи Эрдэм Эрджан Амичба, сообщил о запланированной на лето поездке в Абхазию с представителями бизнеса, с целью увеличения объемов торговли между Абхазией и Турцией, и повышения дохода абхазской экономики от этих коммерческих отношений.

Не обошли стороной абхазский павильон и журналисты: они сделали много фотографий, в том числе и со встреч, а местное телевидение «ЧеркесТВ», взяло интервью у Тамилы Мерцхулава и Ибрагима Авидзба.

А теперь – о весьма приятном для ТПП Абхазии «происшествии»…

Грузинский павильон располагался напротив абхазского, грузины на вид вели себя спокойно, хотя было явно, что их раздражало большое количество посетителей и «болельщиков» у абхазского павильона. Как впоследствии оказалось, затишье было временным: грузины пожаловались консулу, тот обратился в МИД Турции и, как следствие, пришло распоряжение убрать всю абхазскую символику и баннеры. И тогда, все остальные участники Встречи кавказской культуры в один голос заявили: «Если это сделают – мы все свернем свои павильоны и уйдем».

Такого единодушия никто не ожидал, в том числе и делегация ТПП Абхазии, которая не раз, на других международных выставках и мероприятиях, сталкивалась с грузинской агрессией и протестами, заканчивающимися закрытием абхазского павильона.

В ТПП считают это своего рода серьезным успехом в продвижении имиджа нашего государства за рубежом.

Торгово-промышленная палата Абхазии и дальше намерена продолжать участвовать в международных выставках достойно представляя нашу республику и ее бизнес-сообщество.