ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 45 ВОДИТЕЛЕЙ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ
Сухум. 4 марта 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1505 нарушений правил дорожного движения, из которых 89 – нарушение норм тонирования автостекол. 45 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news/
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