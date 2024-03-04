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Абхазия Информ

ЗА «ПЕРЕГОНКУ» ИЗ АБХАЗИИ ДВУХ КАДИЛЛАКОВ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ БОЛЕЕ 6,3 МЛН РУБЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Новости Понедельник, 04 марта 2024 15:22
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ЗА «ПЕРЕГОНКУ» ИЗ АБХАЗИИ ДВУХ КАДИЛЛАКОВ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ БОЛЕЕ 6,3 МЛН РУБЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Сухум. 4 марта 2024. Абхазия-Информ. Южной оперативной таможней возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 6,3 млн руб.

30-летний гражданин Абхазии ввез в Россию якобы для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей автомобиль «Cadillac Escalade» 2002 года выпуска. В нарушение условий временного ввоза мужчина передал иномарку гражданину России, получив за это небольшое денежное вознаграждение. Спустя неделю младшая сестра злоумышленника, 27-летняя гражданка Абхазии, оформила временный ввоз раритетного «Cadillac Fleetwood» 1978 года выпуска и неподалеку от пункта пропуска также передала его тому же россиянину.

В соответствии с законодательством в отношении временно ввезенных транспортных средств для личного пользования обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов подлежит исполнению в случае передачи таких транспортных средств иным лицам. Общая сумма подлежащих уплате таможенных платежей составила более 6,3 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий «Cadillac Escalade» был обнаружен в г. Кисловодске Ставропольского края и изъят. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 2 871 613 рублей. «Cadillac Fleetwood» объявлен в розыск, сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 3 439 433 рублей.

В отношении граждан Абхазии возбуждены два уголовных дела по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Расследование продолжается.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 04 марта 2024 15:25

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