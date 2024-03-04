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Абхазия Информ

РУСДРАМ ГОТОВИТ ШИРОКУЮ ПРОГРАММУ К 95-ЛЕТИЮ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Новости Понедельник, 04 марта 2024 15:25
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РУСДРАМ ГОТОВИТ ШИРОКУЮ ПРОГРАММУ К 95-ЛЕТИЮ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Сухум. 4 марта 2024. Абхазия-Информ. В 2024 году отмечается 95-летие со дня рождения известного писателя, национального достояния Абхазии Фазиля Абдуловича Искандера. Государственный русский театр драмы, который с 2016 года носит имя Фазиля Искандера, планирует широкую программу празднования юбилея писателя, которая рассчитана на весь 2024 год, сообщает пресс-служба РУСДРАМа.

Помимо показов в Абхазии и России спектаклей, поставленных по его произведениям, предусмотрен и ряд специальных мероприятий.

5 марта в 19 часов в РУСДРАМе пройдет юбилейный вечер Фазиля Искандера при поддержке Министерства культуры Абхазии. Зрителям покажут фрагменты из спектаклей «Широколобый», «Софичка», «Кролики и удавы», «Игроки» и «Рассказ мула старого Хабуга», в исполнении труппы театра прозвучат поэтические произведения и песни, а также актуальные мысли Фазиля Искандера об искусстве и жизни.

6 марта, в день 95-летия Фазиля Искандера, в РУСДРАМе покажут знаменитый спектакль «Софичка». Спектакль режиссера Елены Одинцовой вызывает сильные эмоции и чувство сопереживания к судьбе абхазской женщины, производит впечатление психологической достоверностью актерской игры и передачей национальной культурной специфики.

В рамках больших гастролей Театра Искандера в Москве в Театре «Et Сetera» 8 апреля будет показан спектакль «Софичка», приуроченный к 95-летию писателя. Кроме того, спектакль «Софичка» уже заявлен в обширной гастрольной программе РУСДРАМа на 2024 год. Постановку по повести Фазиля Искандера увидят жители многих российских городов.

10 апреля в Москве актеры РУСДРАМа примут участие в памятном мероприятии, посвященном 95-летию Искандера, которое организует Московская абхазская диаспора. Артисты украсят вечер отрывками из спектаклей и поэтическими произведениями Искандера.

Во второй половине мая 2024 года в РУСДРАМе состоится премьера спектакля по новелле «Пастух Махаз» из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Эскиз этого спектакля по результатам зрительского голосования и оценкам театральных экспертов стал победителем в режиссерской лаборатории «Сандро», которая проводилась в Сухуме в ноябре прошлого года.

На осень 2024 года вновь запланировано проведение режиссерской лаборатории «Сандро» - ежегодного смотра лучших режиссерских и актерских сил, который превращается в настоящее театральное приключение для зрителей.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 04 марта 2024 15:27

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