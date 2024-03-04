ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО СЛУЧАЮ 75-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сухум. 4 марта 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном заседании в Абхазском государственном драматическом театре им. С.Я.Чанба, посвящённом 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, второго президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-апша» I степени Сергея Васильевича Багапш.

В заседании также участвовали: вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, члены правительства, депутаты Парламента, экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин, чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев, официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители политических и общественных организаций, родственники, общественность.

Аслан Бжания выступил перед собравшимися с приветственной речью, в которой, в частности, говорится:

«Ҳаҭыр зкэу ажәлар!

Иахьатәи ҳаиқәшәара – аҳәынҭқарратә, аполитикатә усзуҩ, Аԥсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи ахада Сергеи Уасил-иԥа Багаԥшь диижьҭеи 75 шықәса аҵра иазку рыцхәуп. Ари амш Сергеи Уасил-иԥа имшира азгәаҭара мацара иазкӡам. Иахьа аԥсуа жәлар рҵеи лаша ҳаҭырла данаҳгәалаҳаршәо, иҭабуп ҳәа аниаҳҳәо амшқәа ируакуп.

Сергеи Уасил-иԥа аӡәы диламҩашьо, аҟазшьа бзиақәа змаз уаҩын. Иԥсҭазаара зегьы гәык-ԥсык ала ижәлар, иԥсадгьыл рымаҵ аура иазкын.

Аԥсны Аҳәынҭқарра Актәи Ахада Владислав Арӡынба илихыз амҩа дацәхьамҵкәа, уи анагӡаразы аполитикатә ҟәыӷара, аҭакԥхықәра ду рыдагьы, иаҭахын агәаӷьреи агәамч дуи.

Иара ихаан ҳаамҭазтәи Аԥсны аҭоурых аҟны иҟалеит хҭыс ду - Аԥсны Аҳәынҭқарра ахьыԥшымреи асуверенитети жәларбжьаратәи азхаҵара аиуит. Ахә ашьара уадаҩуп Сергеи Уасил-иԥа илагаламҭа Аԥсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи реидгыларатә еизыҟазаашьақәа рышьақәгылараҿы.

Иахьа Сергеи Уасил-иԥа даҳгәалаҳаршәоит ҳаҭыр дула, гәыблыла. Аԥсны аҿиареи аизҳазыӷьареи рыҟны уи илагаламҭа даара идууп. Ари иахьагьы ибзианы иргәалашәоит идгыланы аус ицызуаз.

Сергеи Уасил-иԥа ҳгәалашәараҿы дынхоит зыжәлар рхьаа зхьааз, урҭ рымаҵ аураҟны ааԥсара ззымдыруаз аԥхьагылаҩны. Уи аԥсуа жәлар рҵеи лаша ззырҳәоз иакәын, иреиӷьу ҳаԥсадгьыл анапхгаҩцәа дыруаӡәкын. Ауаҩра, ақьиара агәра игон – арҭ аҟазшьақәа дагьрықәныҟәон. Иҭабуп ҳәа иаҳҳәоит уи азы!

Уважаемые присутствующие!

Сегодня выдающемуся сыну Абхазии, Сергею Васильевичу Багапш исполнилось бы 75 лет.

Судьба не дала ему долгой земной жизни, но наградила гораздо бОльшим счастьем – стать защитником интересов народа, объединителем Отечества, выдающимся государственным деятелем, добрая память о котором переживет многие века. Его жизнь и достижения уже стали неотъемлемой частью истории Абхазии.

Сергей Багапш принял тяжелое бремя высокого служения народу от своего соратника, основоположника современного Абхазского государства, его первого президента Владислава Ардзинба, приведшего многострадальную страну к победе и независимости. Тем сложнее была миссия второго президента – защитить достигнутые завоевания, закрепить и приумножить их.

Сегодня две даты сложились в истории Абхазии в единое целое – день рождения Сергея Багапш и день смерти Владислава Ардзинба.

Уважаемые присутствующие, прошу почтить минутой молчания память выдающихся лидеров нашего государства.

(МИНУТА МОЛЧАНИЯ)

Он не знал покоя ни днем, ни ночью – послевоенная разруха, тяжелое экономическое положение в стране, опасная для единства народа внутриполитическая ситуация и абсолютно неясные внешнеполитические перспективы при жёстком международном давлении на руководство непризнанной республики.

Каким внутренним стержнем нужно было обладать, какими твёрдыми убеждениями, настойчивостью и уверенностью в действиях, чтобы в таких условиях вести свой народ и страну к заданной цели, преодолевая политические разногласия, часто непонимание, не поддаваясь эмоциям и порою провокациям!

Но именно таким был Сергей Багапш – твёрдым человеком с добрым сердцем, жёстким, но всегда готовым к разумному компромиссу. Его терпеливость к оппонентам удивляла. Его способность масштабно мыслить и приходить к необходимым народу и государству решениям давала уверенность и обществу, и соратникам, вместе с которыми он шаг за шагом шёл к достижению всеобщего успеха.

Народное доверие Сергей Васильевич снискал давно – на заре своей политической карьеры. Самый молодой в Советской Абхазии руководитель одного из крупнейших районов республики, не думая о карьере, Сергей Багапш вместе с народом встал на мосту в Очамчырском районе, заградив вторжение вооруженных грузинских националистов в 1989 году.

Старшее поколение хорошо знает, чем грозило такое поведение при советском режиме – уголовными репрессиями. Сергея Багапш тогда от тюрьмы спас народ. Грузинские власти дрогнули, увидев, с каким отчаянием простые люди готовы защищать своего руководителя. Избежать заключения всё же удалось, но, чтобы никто из простых граждан не пострадал от репрессий, он упросил прекратить трехдневный бойкот людей, уйдя в отставку.

Затем началась полномасштабная грузинская военная агрессия против Абхазии. Народ и политическое руководство республики сплотились вокруг национального лидера – Владислава Ардзинба. В этой войне, ставшей Отечественной, депутат Верховного Совета Абхазии, называемого народом «золотым составом», заместитель Председателя Правительства Абхазии Сергей Багапш был в авангарде, вместе с соратниками, вместе со страной.

В тяжелые первые послевоенные времена, в условиях жёсткой блокады Абхазии, в отсутствии национальной экономики как таковой, Сергей Васильевич принимает предложение Владислава Ардзинба возглавить правительство.

Тотальная разруха не помешала ему практически мизерный государственный бюджет превратить в реальный. Это при нем впервые после войны стали выдавать хоть и мизерную, но зарплату, бюджетно-финансовая система стала восстанавливаться. Республика начала возвращаться к порядку.

Как всегда, он всецело сосредоточился на доверенной работе. А когда за работу брался Сергей Багапш, успех не мог быть не достигнут. Как показывало время, это неразрывно взаимосвязано.

Но самое главное в политической судьбе Сергея Васильевича ждало его впереди – возглавить страну и привести Абхазское государство к признанию завоеванной народом независимости.

Скоординированные действия, прежде всего с руководством Российской Федерации, братской Южной Осетией, со всеми, кто вовне сочувствовал нашим устремлениям, способствовали тому, что на первом этапе Сергею Багапш удалось решить самую больную для народа проблему – восстановить территориальную целостность государства, без потерь вернув оккупированную часть Кодорского ущелья. Эта проблема существовала со дня нашей победы над врагом, и с каждым годом реальность её решения без колоссальных для абхазского народа потерь казалось невозможной.

Помнится, как давили на президента Багапша политические оппоненты, упрекая за то, что проблема Кодорского ущелья не решается. Они обвиняли его так, словно именно он создал её, подталкивали к эмоциональным решениям, отчётливо понимая, какими жертвами обойдется неподготовленная, тщательно не продуманная военная операция против врага, за которым стоял коллективный Запад.

Но и тогда Сергею Багапш не изменила мудрость. Не обращая внимания на внутриполитическую борьбу, он готовился к нужному моменту. И, как всегда, добился успеха. Не для себя. Для абхазского государства.

Свидетели новейшей истории опровергают досужие размышления о том, как удалось достичь признания независимости Республики Абхазия и роли в этом второго президента. Они подтверждают обратное – если бы не твердая позиция Сергея Багапш, которая опиралась на безоговорочную поддержку и позицию президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты, сегодня мы могли бы жить в другой реальности.

Мы всегда ощущали поддержку Российской Федерации, у нас не было тогда, как и сейчас, другого столь мощного защитника. Не может быть у нас иного внешнеполитического вектора, кроме как союзничества и стратегического партнерства с Российской Федерацией. Это несомненно. Но в любом государстве существуют политические элиты с разными подходами к решению международных вопросов. В 2008 году в России тоже были неоднозначные подходы к решению вопроса взаимоотношений Абхазии и Юной Осетии с Грузией.

Но высшее руководство Российской Федерации в августе 2008 года приняло окончательное решение, исходя из совокупности многих факторов: исторических, геополитических, электоральных, значимость которых в данный момент напрямую зависели от позиции государственных деятелей, представлявших интересы своих народов – Сергея Багапш и Эдуарда Кокойты.

И мы с полной уверенностью считаем признание независимости Республики Абхазия политической победой Сергея Васильевича Багапш.

Феномен Сергея Багапш еще предстоит изучить и историкам, и политологам, ведь справедливо считают, что большое видится на расстоянии. Нам всем, ныне живущим, и нашим потомкам, предстоит гораздо глубже, чем это понимается сейчас, вникнуть, осознать и оценить весь масштаб личности Сергея Васильевича, его роль в становлении и развитии Абхазской государственности.

Наша страна, весь народ, наши друзья бережно хранят память о втором президенте Республики Абхазия. Редко какому лидеру выпадает счастье быть свидетелем достижения высочайшей цели своего служения народу, и получить взамен всенародную любовь. Сергей Багапш стал одним из немногих счастливых государственных деятелей.

Спасибо за внимание!»

Об этом сообщает сайт президента.