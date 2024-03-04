В РУСДРАМЕ ПРОХОДЯТ РЕПЕТИЦИИ ЮБИЛЕЙНОГО ВЕЧЕРА ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Сухум. 4 марта 2024. Абхазия-Информ. В Государственном русском театре драмы им. Ф. А. Искандера проходят репетиции юбилейного вечера Фазиля Искандера, который состоится 5 марта в 19 часов. В вечере, посвящённом 95-летию классика русской и абхазской литературы Фазиля Абдуловича Искандера, будут показаны отрывки из спектаклей «Широколобый», «Софичка», «Кролики и удавы», «Игроки» и «Рассказ мула старого Хабуга», прозвучат стихи и прозаические тексты, актуальные мысли Фазиля Искандера об искусстве и жизни.

Как подчеркнул генеральный директор Театра им. Искандера Ираклий Хинтба, юбилейный вечер будет простроен нестандартно, это не привычное мемориальное мероприятие.

«Мы хотели, чтобы в нашем вечере явственно присутствовал автор - Фазиль Искандер. А что больше всего говорит об авторе, как ни его произведения? Поэтому вместо речей и воспоминаний о нем других людей, сцена отдана автору. Мы аж пять отрывков из разных постановок по его произведениям покажем, что само по себе уникально совершенно, потому что нигде в театрах практически вы не найдете спектакли по произведениям Фазиля Искандера. Также будут его прямые высказывания на экране, его стихи, публицистика – всё переплавлено в интересный, нескучный, динамичный вечер – по сути цельный спектакль, в котором на пьедестал мы поднимаем нашего великого соотечественника Фазиля Абдуловича Искандера», – сказал Ираклий Хинтба.

Накануне юбилейного вечера, в котором занята вся труппа, внутри театра кипит работа, все готовятся к предстоящему событию. Пока актеры с режиссером, заслуженным артистом Абхазии Джамбулом Жордания, репетируют отрывки спектаклей, монтировочный и костюмерный цеха в авральном режиме готовят сцену и костюмы.

«Все костюмы уже подготовила, погладила и развесила. Интересно все же поработать в таком режиме. Все успеем!», – сказала начальник костюмерного цеха Диана Нодия.

Начальник монтировочного цеха Аркадий Хагуш вместе с помощниками распределяет по сцене и устанавливает декорации к пяти фрагментам спектаклей – для каждого фрагмента разная локация. Для зрителей подобное мероприятие – это уникальная возможность за один вечер увидеть отрывки из нескольких спектаклей.

Актер Люпчо Спасов поделился, что с особенным трепетом и ностальгией ждет юбилейного вечера, потому что он сыграет в отрывке из спектакля «Широколобый» в заглавной роли.

«Как пишет Искандер о буйволе, «в ноздрю ударил запах асфальта, пробуждая нежные воспоминания о детстве», так и ко мне приходят нежные воспоминания о спектакле. Сильно обрадовался, что будет такой юбилейный вечер с «Широколобым», скучал по нему, потому что спектакль любил и люблю», – сказал Люпчо Спасов, показывая на телефоне иконку со ссылкой на видеоверсию спектакля «Широколобый».

В рамках юбилейного вечера покажут и отрывок из эскиза «Кролики и удавы», который был подготовлен российским режиссером Игорем Лебедевым на режиссерской лаборатории «Сандро». Кстати, полную версию спектакля «Софичка» зрители могут посмотреть уже на следующий день – 6 марта, в день рождения Фазиля Искандера.

Об этом сообщает пресс-служба РУСДРАМа.