В ОЧАМЧЫРЕ ВЫЯВИЛИ МАЙНИНГ-ФЕРМУ

Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел совместно с Госстандартом Абхазии выявили ферму по добыче криптовалюты, незаконно действующую на приусадебном участке частного домовладения по ул. Чехова в г. Очамчыра.