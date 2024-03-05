В ОЧАМЧЫРЕ ВЫЯВИЛИ МАЙНИНГ-ФЕРМУ
Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел совместно с Госстандартом Абхазии выявили ферму по добыче криптовалюты, незаконно действующую на приусадебном участке частного домовладения по ул. Чехова в г. Очамчыра.
Оборудование в количестве 20 единиц, принадлежащее Пачулия Сандару Шурбеевичу, демонтировано и передано на склад Государственного комитета РА по стандартам, потребительскому и техническому надзору.
В отношении владельца применена мера административного взыскания.
Об этом сообщает сайт МВД.
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