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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ ВЫЯВИЛИ МАЙНИНГ-ФЕРМУ

Новости Вторник, 05 марта 2024 13:44
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В ОЧАМЧЫРЕ ВЫЯВИЛИ МАЙНИНГ-ФЕРМУ

Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел совместно с Госстандартом Абхазии выявили ферму по добыче криптовалюты, незаконно действующую на приусадебном участке частного домовладения по ул. Чехова в г. Очамчыра.

Оборудование в количестве 20 единиц, принадлежащее Пачулия Сандару Шурбеевичу, демонтировано и передано на склад Государственного комитета РА по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

В отношении владельца применена мера административного взыскания.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 05 марта 2024 13:45

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