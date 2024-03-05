Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. Стартовал прием заявок на участие в Международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, очный тур которого состоится с 12 по 25 января 2025 года в Москве. Прислать заявку на участие в одном из крупнейших мировых конкурсов в области классической музыки можно до 1 августа 2024 года. К участию приглашаются молодые музыканты двух специальностей – вокалисты в возрасте от 21 до 36 лет и концертмейстеры от 20 до 35 лет. Конкурс, инициированный и организованный всемирно известной оперной певицей, направлен на поддержку и развитие молодых талантливых исполнителей.

Проект осуществляется Фондом Хиблы Герзмава при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Генеральным партнером конкурса выступает Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Результаты отборочного тура (не менее 40 вокалистов и не менее 20 концертмейстеров) будут объявлены 15 октября 2024 года. Как и прежде, проезд и проживание в столице для участия в очном туре претендентам оплачивает оргкомитет конкурса. Оценивать претендентов будет экспертное жюри, в состав которого войдут известные режиссеры, оперные артисты, топ-менеджеры и вокальные педагоги. Возглавит жюри Хибла Герзмава.

Общий призовой фонд Конкурса Хиблы Герзмава в этом году составит 13,2 млн. рублей, из которых 2,5 миллиона рублей будет вручено победителю Гран-при. Обладатель 1 премии среди вокалистов получит 1,5 млн. рублей, второй – 1,2 млн. рублей, третьей – 1 млн. рублей.

Примечательно, что в этот раз денежные премии предусмотрены сразу для нескольких обладателей первой, второй и третьей премий среди вокалистов. Отдельно денежные награды запланированы для победителей среди концертмейстеров. Кроме этого, лауреаты конкурса получат памятные подарки и специальные призы, среди которых возможность уже в ближайшем сезоне дебютировать на одной из лучших оперных сцен России.

Впервые Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава проходил с 11 по 22 января 2023 года. Тогда в конкурсе приняли участие 35 оперных исполнителей и 16 концертмейстеров из России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Бразилии, Казахстана, Китая, Монголии, Франции и ЮАР. Всего на конкурс было прислано 800 заявок от молодых исполнителей из 38 стран мира.

Хибла Герзмава – одна из самых востребованных певиц нашего времени, выступающая на ведущих мировых оперных сценах, это выдающийся музыкант и талантливая актриса, обладающая безошибочной интуицией, способная выполнить любую режиссерскую задачу.

Творческий путь певицы, ее работа с разными режиссерами, дирижерами, солистами-партнерами, выступления не только в оперных театрах, но и на самых значимых концертных площадках, ее авторитет в музыкальном мире безусловно являются примером для молодых исполнителей.

Сегодня Хибла Герзмава не просто оперная певица – она доцент кафедры сольного пения Московской консерватории, друг и наставник молодых солистов театра,

основатель и руководитель Музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…», являющегося ярким художественным событием как в России, так и за ее пределами.

Конкурс для молодых оперных певцов и концертмейстеров, инициированный Хиблой, является закономерным продолжением ее человеческих устремлений – опекать, любить, ценить людей и неустанно им помогать.

Более подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на официальном сайте, а также в социальных сетях проекта: https://vk.com/competitionhibla и https://t.me/competitionhibla