ШКОЛЬНИКИ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «КУЛЬТУРА ВДОХНОВЕНИЯ»

Для того чтобы принять участие в программе, ребята прошли серьезный конкурсный отбор, в котором им предлагалось порассуждать на тему «Какой импакт-проект или продукт я могу создать, чтобы жизнь людей в моем регионе была лучше?». И теперь у победителей конкурса есть реальная возможность воплотить идеи в жизни и начать менять мир уже сейчас.

Молодые люди от 14 до 17 лет пройдут специальную программу, разработанную Всероссийским движением «Вдохновители», станут участниками авторского тренинга «Путь к мечте», где испытают на себе все этапы разработки бизнес-продукта. Методология движения направлена на выявление талантов подростков, помощь в выборе пути саморазвития и введение в предпринимательство с общественно полезными идеями. Участники также получат ценную обратную связь от профессионалов, которая поможет им продвигать стартапы и строить сообщества, способствующие развитию страны. После завершения смены участники вместе с Вдохновителями смогут применять полученные знания в своих регионах для реализации проектов и поиска новых идей.

«Для сменовцев общение с Вдохновителями – это всегда заряд мотивации, необходимый молодым людям для реализации собственных инициатив. Освоив «Культуру Вдохновения», ребята узнают, как разработать свой первый бизнес-проект, чтобы помочь обществу и укрепить технологический суверенитет страны. Уверен, что опыт, полученный на программе, станет для них стимулом к успешной самореализации в выбранном профессиональном направлении», – отметил директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

На смене подростки пройдут большой путь вместе с Вдохновителями, среди которых известные лидеры в сфере общественно полезного предпринимательства: Алексей Чумаков, Михаил Палей, Илья Лайтнер, Игорь Даниленко, Владимир Остроменский и многие другие. Через взаимодействие с экспертами и обмен опытом участники смогут определить для себя источники роста и развития, обретут новые ориентиры и цели, которые благоприятно повлияют на формирование личности подростка.

«Вдохновители» – Всероссийское движение, объединяющее лидеров из разных сфер, чьи проекты приносят пользу другим людям, стране и миру. Вдохновители помогают мотивировать подростков на поиск собственного пути через развитие сообщества, личные мотивационные встречи, развивающий медиаконтент. В состав участников движения на сегодняшний день входят более 180 известных предпринимателей, ученых, общественных и культурных деятелей. Движение осуществляет свою деятельность при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Народного фронта.