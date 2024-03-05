УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НАЦИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НАПРАВЛЕНО В СУД

Как установлено материалами уголовного дела, расследованного следственным управлением Министерства внутренних дел Республики Абхазия, в период с февраля 2017 года по июль 2020 года главный врач ГУ МЗ РА «Национальный онкологический центр» Аргун Лев Забетович совместно с супругой Лагвилава Нелли Джоджовной, занимавшей должность заведующего дневным стационаром ГУ МЗ РА «НОЦ», а также старшей медицинской сестрой отделения химиотерапии Квеквескири Л.Г. с использованием служебного положения совершили хищение путем присвоения и растраты вверенных дорогостоящих химиопрепаратов и гормонопрепаратов, предоставленных ГУ МЗ РА «НОЦ» за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия для пациентов, проходящих курсы лечения в рамках Государственной целевой программы по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных, в особо крупном размере на общую сумму 1 612 256,03 рублей.

Вышеуказанные должностные лица, действуя умышленно, имея достоверную информацию о фактически использованных химиопрепаратах и гормонопрепаратах на амбулаторных пациентов, проходивших лечение в рамках Государственной целевой программы, вносили недостоверные сведения в журнал учета химиотерапии и отчеты товарно-материальных ценностей по химиопрепаратам путем завышения количества медицинских препаратов, использованных при проведении лечения 43 пациентов. На основании подложно изготовленных журнала учета химиотерапии и отчетов товарно-материальных ценностей по химиопрепаратам, ежемесячно формировались реестры по оплате медицинских услуг, оказанных по химиотерапии онкологическим больным, которые Аргун Л.З., согласно взятым на себя преступным обязательствам, как главный врач медучреждения утверждал и предоставлял в Фонд обязательного медицинского страхования Республики Абхазия в качестве отчета о расходовании химиопрепаратов.

Главный врач Аргун Л.З. также обвиняется в совершении четырех эпизодов служебного подлога и хищении вверенных денежных средств ГУ МЗ РА «НОЦ», предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам медицинского учреждения, путем присвоения и растраты, то есть обращения в свою собственность, начисленных денежных средств в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенной Джелия Асиды Шиповны, совершенного совместно с супругой Лагвилава Н.Д., учинившей подписи в платежных ведомостях, а также Будаковой Т.Г., уволившейся по собственному желанию и фактически не осуществлявшей трудовую деятельность в ГУ МЗ РА «НОЦ» с января 2015 года и фиктивно трудоустроенного вымышленного лица, под установочными данными Киут Миланы Гарриевны, совершенных совместно с главным бухгалтером ГУ МЗ РА «НОЦ» Пархоменко Антоном Александровичем, и Мизина Олега Александровича, уволившегося по собственному желанию и фактически не осуществлявшего трудовую деятельность в ГУ МЗ РА «НОЦ» с 2006 года.

Обвиняемые вину в совершении инкриминируемых преступлений не признали. Вместе с тем, органом предварительного следствия собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения судебной почерковедческой и бухгалтерской экспертиз, протоколы осмотров, выемок, обысков, а также иные материалы уголовного дела, объем которого составил более 60 томов.

Уголовное дело направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.