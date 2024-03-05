УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НАЦИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НАПРАВЛЕНО В СУД
Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению главного врача ГУ МЗ РА «Национальный онкологический центр» Аргун Льва Забетовича, заведующего дневным стационаром ГУ МЗ РА «НОЦ» Лагвилава Нелли Джоджовны, старшей медицинской сестры Квеквескири Ларисы Георгиевны и главного бухгалтера ГУ МЗ РА «НОЦ» Пархоменко Антона Александровича.
Как установлено материалами уголовного дела, расследованного следственным управлением Министерства внутренних дел Республики Абхазия, в период с февраля 2017 года по июль 2020 года главный врач ГУ МЗ РА «Национальный онкологический центр» Аргун Лев Забетович совместно с супругой Лагвилава Нелли Джоджовной, занимавшей должность заведующего дневным стационаром ГУ МЗ РА «НОЦ», а также старшей медицинской сестрой отделения химиотерапии Квеквескири Л.Г. с использованием служебного положения совершили хищение путем присвоения и растраты вверенных дорогостоящих химиопрепаратов и гормонопрепаратов, предоставленных ГУ МЗ РА «НОЦ» за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия для пациентов, проходящих курсы лечения в рамках Государственной целевой программы по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных, в особо крупном размере на общую сумму 1 612 256,03 рублей.
Вышеуказанные должностные лица, действуя умышленно, имея достоверную информацию о фактически использованных химиопрепаратах и гормонопрепаратах на амбулаторных пациентов, проходивших лечение в рамках Государственной целевой программы, вносили недостоверные сведения в журнал учета химиотерапии и отчеты товарно-материальных ценностей по химиопрепаратам путем завышения количества медицинских препаратов, использованных при проведении лечения 43 пациентов. На основании подложно изготовленных журнала учета химиотерапии и отчетов товарно-материальных ценностей по химиопрепаратам, ежемесячно формировались реестры по оплате медицинских услуг, оказанных по химиотерапии онкологическим больным, которые Аргун Л.З., согласно взятым на себя преступным обязательствам, как главный врач медучреждения утверждал и предоставлял в Фонд обязательного медицинского страхования Республики Абхазия в качестве отчета о расходовании химиопрепаратов.
Главный врач Аргун Л.З. также обвиняется в совершении четырех эпизодов служебного подлога и хищении вверенных денежных средств ГУ МЗ РА «НОЦ», предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам медицинского учреждения, путем присвоения и растраты, то есть обращения в свою собственность, начисленных денежных средств в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенной Джелия Асиды Шиповны, совершенного совместно с супругой Лагвилава Н.Д., учинившей подписи в платежных ведомостях, а также Будаковой Т.Г., уволившейся по собственному желанию и фактически не осуществлявшей трудовую деятельность в ГУ МЗ РА «НОЦ» с января 2015 года и фиктивно трудоустроенного вымышленного лица, под установочными данными Киут Миланы Гарриевны, совершенных совместно с главным бухгалтером ГУ МЗ РА «НОЦ» Пархоменко Антоном Александровичем, и Мизина Олега Александровича, уволившегося по собственному желанию и фактически не осуществлявшего трудовую деятельность в ГУ МЗ РА «НОЦ» с 2006 года.
Обвиняемые вину в совершении инкриминируемых преступлений не признали. Вместе с тем, органом предварительного следствия собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения судебной почерковедческой и бухгалтерской экспертиз, протоколы осмотров, выемок, обысков, а также иные материалы уголовного дела, объем которого составил более 60 томов.
Уголовное дело направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.