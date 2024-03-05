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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ГВАЗАВА УЧАСТВОВАЛ В ФИДЖИТАЛ‑ГОНКАХ НА «ИГРАХ БУДУЩЕГО»

Новости Вторник, 05 марта 2024 13:49
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ДМИТРИЙ ГВАЗАВА УЧАСТВОВАЛ В ФИДЖИТАЛ‑ГОНКАХ НА «ИГРАХ БУДУЩЕГО»

Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. Дмитрий Гвазава принял участие в фиджиталгонках на «Играх будущего». Соревнования прошли на «Сочи Автодроме» 2 и 3 марта.

«Я рад, что у меня была возможность принять участие в данном мероприятии. Старался как мог, стартовав с девятой позиции почти сразу же вышел на третье место, но, к сожалению, не удалось удержать две позиции и на смену я заехал пятым. В итоге мы с Алексеем Савиным закончили гонку на восьмом месте», – поделился Гвазава.

Фиджитал-гонки проходили сразу в двух мирах – реальном и виртуальном. Гонщики промчались по «Сочи Автодрому» на реальных машинах формулы, а затем с помощью симуляторов оказывались в цифровых болидах и продолжали борьбу на виртуальном треке.

Участниками гонок стали 14 команд, по два пилота в каждой. За трофей боролись спортсмены из 13 стран.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 05 марта 2024 13:53

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