ДМИТРИЙ ГВАЗАВА УЧАСТВОВАЛ В ФИДЖИТАЛ‑ГОНКАХ НА «ИГРАХ БУДУЩЕГО»

«Я рад, что у меня была возможность принять участие в данном мероприятии. Старался как мог, стартовав с девятой позиции почти сразу же вышел на третье место, но, к сожалению, не удалось удержать две позиции и на смену я заехал пятым. В итоге мы с Алексеем Савиным закончили гонку на восьмом месте», – поделился Гвазава.

Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. Дмитрий Гвазава принял участие в фиджитал‑гонках на «Играх будущего». Соревнования прошли на «Сочи Автодроме» 2 и 3 марта.

Фиджитал-гонки проходили сразу в двух мирах – реальном и виртуальном. Гонщики промчались по «Сочи Автодрому» на реальных машинах формулы, а затем с помощью симуляторов оказывались в цифровых болидах и продолжали борьбу на виртуальном треке.

Участниками гонок стали 14 команд, по два пилота в каждой. За трофей боролись спортсмены из 13 стран.