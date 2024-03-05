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Абхазия Информ

В РОССИЮ ВВЕЗЕНО БОЛЕЕ 230 ТОНН МИМОЗЫ

Новости Вторник, 05 марта 2024 13:57
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В РОССИЮ ВВЕЗЕНО БОЛЕЕ 230 ТОНН МИМОЗЫ

Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. В преддверии женского праздника – 8 марта на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни начались основные поставки мимозы (акации серебристой). Таможенный контроль прошли более 230 тонн цветов, что существенно больше, чем в 2023 году (200 тонн). В сутки ввозят более 15 тонн мимозы.

В предыдущие годы из Абхазии в среднем поставлялось до 150 тонн цветов. Рекордные объемы поставок последних двух лет достигаются благодаря ранней и теплой весне. Цветочный сезон в этом году начался в первых числах февраля.

Максимально ускорить необходимые таможенные операции позволяют современные технологии. С помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса возможно идентифицировать товар, исключить посторонние вложения за несколько минут без его выгрузки из транспортных средств.

В этом году объемы поставок «золотых букетов» из Абхазии при благоприятных погодных условиях могут достигнуть более 250 тонн.

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