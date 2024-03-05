ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ

Доходная часть бюджета Гулрыпшского района за 2023 год выполнена на 108%, по всем 13 показателям доходной части бюджета. При плане 312,7 млн рублей фактические поступления – 337,8 млн рублей. Из них собственные доходы составили –135,5 млн рублей при плане 110,4 млн рублей или 122,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поступление собственных доходов увеличилось на 44 млн рублей или на 48,2% больше.

Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации Гулрыпшского района Саид Харазия отчитался перед Президентом о том, какая ситуация сложилась с бюджетом за отчетный период.

Собственные доходы на 2023 год, запланированные в сумме 90,9 млн рублей, увеличились в 2023 году на 19,4 млн рублей.

Глава Гулрыпшского района подчеркнул, что экономические показатели дали возможность дополнительных поступлений в бюджет. Это позволило направить денежные средства на укрепление материально-технической базы объектов жизнедеятельности района, повышения уровня жизни нашего народа, работников бюджетной сферы: образования, здравоохранения и культуры, оказание материальной помощи социально уязвимым слоям населения. В целом по району дотации, субсидии, трансферы в 2023 году составили 189,5 млн рублей.

Глава государства отметил сельскохозяйственный потенциал района.

«Развитие сельского хозяйства является основой продовольственной безопасности республики», – сказал А. Бжания.

Саид Харазия основным приоритетом в деятельности Администрации района обозначил повышение уровня жизни жителей сел. Он также детально изложил Главе государства итоги сельскохозяйственной деятельности по всем направлениям.

Так, всего в 2023 году вспахано 800 га пашни, в том числе: кукуруза на зерно - 600 га, собран урожай кукурузы – 1,500 тонн, овощи – 150 га, картофель – 20 га, бахча – 20 га, фасоль, тыква, редиска – 10 га. Выращивается клубника на площади 50 га, средняя урожайность – 10 тонн с 1 га, собрано 500 тонн. За 2023 год вспахано 800 га земли, из которых 86,21 га земельных угодий 120 семьям погибших и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на сумму 419,2 тыс. рублей из средств резервного фонда Администрации Гулрыпшского района. Также из средств местного бюджета проведено лечение кукурузы от вредителей на сумму 385 тыс. рублей.

Президент был проинформирован об инвестициях в район в минувшем году.

По словам Саида Харазия, Гулрыпшский район обладает большим экономическим потенциалом в различных направлениях, в том числе и в сфере туризма.

В своем отчете глава Администрации представил президенту информацию о ходе реализации Инвестиционной программы содействия социально экономическому развитию Республики Абхазия на 2023 -2025 гг. Так, по словам С. Харазия, реализации подлежат 5 мероприятий на общую сумму 177, 3 млн рублей, в том числе: на период с 2023 по 2025гг. был запланирован капитальный ремонт 4-х улиц в Гулрыпшском районе через Управление капитального строительства на общую сумму 131, 9 млн рублей, по двум улицам работы выполнены в полном объеме, две другие – в стадии ремонта.

Глава государства подчеркнул исключительную важность вопроса по реконструкции самого крупного инвестиционного проекта за всю послевоенную историю в Абхазии – реконструкцию аэропорта.

«Уже в апреле-мае начнется работа по благоустройству республиканской трассы. Местные органы власти должны оказывать содействие в случае какой-либо необходимости. Объедините усилия вместе с РУП «Абхазавтодор» и наведите должный порядок на республиканской трассе, – сказал Президент. – В данном контексте строительство капитальных объектов вдоль трассы недопустимо».

Аслан Бжания также поручил главе Администрации района совместно с министерством просвещения подготовить все необходимые материалы, выделить места и ускорить реализацию проекта по строительству спортивных площадок во всех школах.

С.Харазия сообщил, что в планах на 2024 год обозначены задачи по популяризации спорта и здорового образа жизни среди местных жителей.

«Следовательно, встает вопрос о наличии спортивных площадок и ремонте имеющихся спортивных залов во всех населенных пунктах района, включая школы. Будем решать этот вопрос», – сказал он.

Президент выразил удовлетворение результатами проводимой деятельности и нацелил на повышение эффективности работы в Гулрыпшском районе.

Об этом сообщает сайт главы государства.