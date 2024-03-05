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Абхазия Информ

РАСКРЫТА КРАЖА ОРУЖИЯ В С. МАЧАРА

Новости Вторник, 05 марта 2024 20:39
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РАСКРЫТА КРАЖА ОРУЖИЯ В С. МАЧАРА

Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. Преступление имущественного характера раскрыто сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в краже огнестрельного оружия – житель г. Сухум Маркив Темур Сергеевич, 1995г.р.

Задержанный в содеянном сознался и дал признательные показания. При проведении дальнейших процессуальных действий похищенное изъято в с. Меркула Очамчырского района, а именно табельный автомат калибра 7.62 мм и зарегистрированное охотничье двуствольное ружье 12-го калибра, идентифицируемые по номерным знакам в соответствии с регистрационной базой отдела лицензионно-разрешительной работы управления общественной безопасности МВД Абхазии.

Преступление имело место в с. Мачара, когда на тот момент неизвестным лицом, проникшим в домовладение потерпевшего путем отжатия оконной рамы и повреждением металлической решетки, было похищено огнестрельное оружие. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.155 УК РА проводит следственная группа Гулрыпшского РОВД. Темуру Маркив избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 05 марта 2024 20:41

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