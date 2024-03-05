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Абхазия Информ

НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ ПОДАРИЛИ ПОРТАТИВНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

Новости Вторник, 05 марта 2024 20:45
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НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ ПОДАРИЛИ ПОРТАТИВНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры Абхазии состоялась встреча врио министра культуры Динары Смыр с представителями компании «Master light» Иваном Осиповым и Натальей Ивановой, которые передали в дар Национальной картинной галерее Абхазии портативный реставрационный комплект.

«Мы специализируемся на разработке и производстве оборудований как для музеев, так и лабораторий по реставрации предметов искусства. Сегодня мы передали в дар реставрационный портативный набор, который называется «Renova 2dr», куда входят два светильника видимого света с высоким уровнем цветопередачи, один ультрафиолетовый светильник, штатив и блок управления освещения», – сказал Иван Осипов.

Динара Смыр поблагодарила коллег из Санкт-Петербурга за бесценный подарок для Национальной картинной галереи.

Компания Master light является популярным российским брендом высококачественного светодиодного оборудования и аксессуаров, предназначенных для создания систем освещения различных уровней сложности.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 05 марта 2024 20:46

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