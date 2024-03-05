НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ ПОДАРИЛИ ПОРТАТИВНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры Абхазии состоялась встреча врио министра культуры Динары Смыр с представителями компании «Master light» Иваном Осиповым и Натальей Ивановой, которые передали в дар Национальной картинной галерее Абхазии портативный реставрационный комплект.
«Мы специализируемся на разработке и производстве оборудований как для музеев, так и лабораторий по реставрации предметов искусства. Сегодня мы передали в дар реставрационный портативный набор, который называется «Renova 2dr», куда входят два светильника видимого света с высоким уровнем цветопередачи, один ультрафиолетовый светильник, штатив и блок управления освещения», – сказал Иван Осипов.
Динара Смыр поблагодарила коллег из Санкт-Петербурга за бесценный подарок для Национальной картинной галереи.
Компания Master light является популярным российским брендом высококачественного светодиодного оборудования и аксессуаров, предназначенных для создания систем освещения различных уровней сложности.
Последнее от Super User
- В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ПРОВОДЯТСЯ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ
- ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА ФЕВРАЛЬ ВЫПОЛНЕН НА 139%
- В АБХАЗСКОМ ТЕАТРЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БАГАПШ
- РАСКРЫТА КРАЖА ОРУЖИЯ В С. МАЧАРА
- ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ