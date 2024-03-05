ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА ФЕВРАЛЬ ВЫПОЛНЕН НА 139%
Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за февраль текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили – 446,3 млн руб. при плане – 321,2 млн руб. выполнение 139%.
За два месяца 2024 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 711,5 млн руб. при плане 528,0 млн руб. Выполнение составило 135%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 183,6 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составила 119%, что в суммарном выражении равно 113,0 млн руб.
Поступления налоговых платежей по районам за два месяца 2024 года составили:
По г. Сухум – при плане 319,1 млн руб. поступило 358,0 млн.руб. выполнение 112%.
По Гагрскому району – при плане 103,5 млн руб. поступило 201,2 млн руб. выполнение 194%.
По Гудаутскому району – при плане 36,2 млн руб. поступило – 54,5 млн руб. выполнение 151%.
По Сухумскому району – при плане 17,7 млн руб. поступило – 28,1 млн руб. выполнение 159%.
По Гулрыпшскому району – при плане 19,0 млн руб. поступило – 27,3 млн руб. выполнение 144%.
По Очамчырскому району – при плане 22,4 млн руб. поступило 26,4 млн руб. выполнение 118%.
По Ткуарчалскому району – при плане 3,3 млн руб. поступило – 6,9 млн руб. выполнение 210%.
По Галскому району – при плане 6,9 млн руб. поступило – 9,2 млн руб. выполнение 134%.
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