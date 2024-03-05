В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ПРОВОДЯТСЯ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия с 5 по 15 марта проводятся командно-штабные учения с подразделениями видов и родов войск Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Основная цель учений – повышение полевой выучки и слаженности действий войск и сил при решении задач в кризисных условиях. В ходе учений примут участие специальные подразделения силовых структур республики и резервисты.

Учения проводятся под руководством начальника Генштаба ВС на всех полигонах и незнакомых для войск участках местности.