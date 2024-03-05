ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В СРЕДСТВАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ

Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. Государственной миграционной службой Абхазии утверждены формы заявления о постановке на учет иностранных граждан по месту временного пребывания и формы Книги учета иностранных граждан в средствах размещения туристов.

Администрация средств размещения туристов обязана вести Книги учета в соответствии с утвержденной формой;

Администрация средств размещения туристов в течении трех рабочих дней обязана направлять в ГМС Абхазии выписки из Книг учета, копии необходимых документов, копии документов, подтверждающих оплату государственной пошлины.

Допускается поступление в ГМС РА вышеуказанной информации посредством электронного обмена на следующий адрес электронной почты //Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. /">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Более подробная информация содержится в Порядке осуществления учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания на территории Республики Абхазия, утвержденного Постановлением Кабинета Министров от 13 октября 2023 года Nº106.

Форма Книги учета иностранных граждан в средствах размещения туристов, утвержденная приказом начальника ГМС РА от 16 января 2024 года Nº1.