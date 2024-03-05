В РАМКАХ ВФМ ПРОШЛИ ШОУ-ДЕБАТЫ «КРИТИКА ИСКУССТВЕННОГО РАЗУМА. НОЧЬ С ИММАНУИЛОМ КАНТОМ»

Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. Министр просвещения Абхазии Инал Габлия, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и начальник молодежного отдела Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы посетили шоу-дебаты «Критика искусственного разума. Ночь с Иммануилом Кантом», которые прошли 4 марта в Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

«Философы» выступили перед участниками ВФМ-2024 в формате TEDx и выразили свои позиции относительно работ Иммануила Канта. Им «противостоял» специально разработанный искусственный интеллект, который выдвинул собственные тезисы по каждому пункту обсуждения.

В дискуссии приняли участие российский ученый в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская, писатель и телеведущий Юрий Вяземский, ректор БФУ имени Иммануила Канта, профессор Александр Федоров, а модератором встречи был магистр игры «Что? Где? Когда?», неоднократный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташев.

Спикеры обсуждали то, каким должен быть искусственный интеллект, чтобы не представлять угрозы для человечества и мира в целом, делились точками зрения и вели научный диспут о сути искусственного интеллекта.

Этот необычный интерактивный формат позволил зрителям и участникам ощутить, насколько искусственный интеллект в состоянии конкурировать с человеческим сознанием. К тому же по итогам события можно говорить о перспективах развития, выгодах и возможных опасностях искусственного интеллекта для человечества.