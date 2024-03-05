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В МИД РФ ПРОШЛА ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСУ ДЕЛИМИТАЦИИ И ДЕМАРКАЦИИ ГОСГРАНИЦЫ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Новости Вторник, 05 марта 2024 21:52
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Сухум. 5 марта 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел РФ прошла встреча рабочей группы по вопросу делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В составе делегации с абхазской стороны депутаты Парламента Кан Кварчия, Алхас Барциц, Роман Дбар, Каха Пертая, Темур Шергелия, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Абхазии   Джансух Нанба и руководитель Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба.

На встрече были названы основные приоритеты, а также дата следующей встречи, которая состоится уже на территории Республики Абхазия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 05 марта 2024 22:00

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