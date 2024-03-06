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Абхазия Информ

ФАЗИЛЮ ИСКАНДЕРУ СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 95 ЛЕТ

Новости Среда, 06 марта 2024 13:24
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ФАЗИЛЮ ИСКАНДЕРУ СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 95 ЛЕТ

Сухум. 6 марта 2024. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера, прозаика, журналиста, поэта, философа, сценариста и общественного деятеля, почётного члена Российской академии художеств, члена и лауреата Баварской академии изящных искусств, почётного доктора Норвичского университета, обладателя Государственной премии СССР за роман «Сандро из Чегема».

Ф. А. Искандер родился и вырос в Абхазии. Прототипами его многих произведений стали соседи и знакомые из села Чегем. Абхазию, о которой писал Искандер, литературоведы часто ставят в один ряд с Петербургом Ф. М. Достоевского и Москвой М. А. Булгакова. Автор всегда оставался верен своей малой родине и стремился сделать всё для того, чтобы как можно большее число человек узнало и полюбило её.

Фазиль Искандер прожил долгую жизнь и стал одним из главных русских прозаиков второй половины ХХ века. Он создал великий литературный эпос – «Сандро из Чегема», обогатил русскую прозу многими открытиями. Его сложный жизненный путь сочетался с относительно счастливой литературной деятельностью. Искандера любили редакторы журналов, чиновники и читатели.

Поэт, писатель, философ говорил о себе так: «Считаю себя абхазом, хотя ношу персидскую фамилию и являюсь русским писателем».

Благодаря Фазилю Искандеру Абхазия стала известна миллионам поклонникам его творчества во всем мире. Его книги переведены на десятки языков, а описанные в них события, места и герои стали культовыми.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 06 марта 2024 13:34

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