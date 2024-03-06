СИТУАЦИЯ С ПРИРОДНЫМИ ВОЗГОРАНИЯМИ ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ
Новости Среда, 06 марта 2024 13:37
Сухум. 6 марта 2024. Абхазия-Информ. Ситуация с природными возгораниями в республике продолжает оставаться напряженной. Накануне сотрудники МЧС тушили горящий сухостой и подлесок в селах Дзыгута Сухумского района, Кындыг Очамчырского района, а также в Гулрыпше.
Определенная часть возгораний находилась в труднодоступной гористой местности. Угрозы жилым постройкам не было.
Пожарные ликвидировали возгорания, а также вели мониторинг противопожарной ситуации.
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