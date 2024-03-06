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Абхазия Информ

КО ДНЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Новости Среда, 06 марта 2024 13:39
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КО ДНЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Сухум. 6 марта 2024. Абхазия-Информ. В Академии государственной противопожарной службы МЧС России прошла 8-ая Международная научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню гражданской обороны. В ней приняли участие представителе спасательных ведомств многих стран мира.

Приветственный адрес от имени министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квициния огласил заместитель начальника Управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Артур Ичмелян.

На пленарном заседании и в секциях обсуждались актуальные вопросы международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 06 марта 2024 13:43

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